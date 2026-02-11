 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal emisyonlarını azaltmak için Dunkirk’te 1,3 milyar €’luk elektrik ark ocağı yatırımı yapacak

Çarşamba, 11 Şubat 2026 11:01:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Fransa’daki Dunkirk çelik tesisinde yeni bir elektrik ark ocağı kuracağını duyurdu. Toplam 1,3 milyar € tutarındaki stratejik yatırımla şirketin operasyonlarının karbon ayak izinin önemli ölçüde azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Yıllık 2 milyon mt kapasiteli yeni elektrik ark ocağının 2029 yılında devreye alınmasının planlandığı ifade edildi. Tesisin, hurda, sıcak briketlenmiş demir/doğrudan indirgenmiş demir ve pik demir karışımı kullanarak emisyonları, yüksek fırına kıyasla yaklaşık üç kat düşüreceği ve bir metrik ton çelik başına yaklaşık 0,6 mt karbondioksit salımı yapmasının beklendiği dile getirildi. Projenin finansmanının yarısının, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımını teşvik eden Enerji Verimliliği Sertifikaları programı tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Politika desteği ve düşük emisyonlu elektrik yatırım kararını destekledi

Şirket, Avrupa’nın son dönemlerde yaptığı yasal düzenlemelerin yatırımın önünü açtığını belirtti. Bu gelişmeler arasında vergiye tabi kota sistemi aracılığıyla haksız ithalatın sınırlandırılmasının ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (SKDM) yapılan değişiklikler olduğuna dikkat çekti.

ArcelorMittal ayrıca Fransa merkezli enerji şirketi EDF ile imzalanan sözleşme sayesinde uzun vadede düşük emisyonlu enerji temininin sağlanmasının önemine dikkat çekti ve bu anlaşmayı, Fransa’daki enerji stratejisinin temel unsurlarından biri olarak tanımladı. Şirket yöneticileri, ticareti koruma önlemlerinin güçlendirilmesi, SKDM ve rekabetçi fiyatlardan düşük emisyonlu elektrik arzının, Avrupa çelik piyasasına olan güveni yeniden tesis ettiğini vurguladı.

Mardyck’te silisli sac yatırımı

Dunkirk’teki elektrik ark ocağı yatırımına ek olarak ArcelorMittal, SteelOrbis’in daha önceden de bildirildiği üzere Dunkirk’ün yakınındaki Mardyck tesisinde yeni bir silisli sac üretim hattını devreye almaya hazırlanıyor. 500 milyon € tutarındaki söz konusu yatırımın, sanayi ve otomotiv sektörlerindeki elektrifikasyon talebini karşılamak üzere şirketin ürün yelpazesini genişleteceği ve son 10 yılda Avrupa’da karbonsuzlaşma dışında yapılan en büyük yatırım olacağı söyleniyor.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Karbonsuzlaşma SKDM ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Bosna Hersek çelik ithalatına %30 vergi getirmeyi planlıyor

11 Şub | Çelik Haberler

Habaş Aliağa’daki soğuk haddehane yatırımı için ÇED sürecini başlattı

11 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi

11 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları talepteki mevsimsel zayıflık sebebiyle değişmedi

11 Şub | Hurda ve Hammadde

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatları arz sıkıntısı, olumsuz hava koşulları ve güçlü taleple 20-30$/mt arttı

11 Şub | Hurda ve Hammadde

Cleveland-Cliffs’in satış geliri 2025’in son çeyreğinde yatay seyretti

11 Şub | Çelik Haberler

JSW Steel’in konsolide ham çelik üretimi Ocak 2026’da %2 düştü

11 Şub | Çelik Haberler

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2026 yılı Ocak ayında %3,7 geriledi

11 Şub | Çelik Haberler

Anyang Steel 2025 yılı için 66,2 milyon $ net zarar bekliyor

11 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis