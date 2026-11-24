İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in Fransa'nın Dunkirk kentindeki çelik tesisinde hayata geçireceği 1,3 milyar € değerindeki karbonsuzlaşma projesi kapsamında elektrikli çelik üretim ekipmanı tedarik etmek üzere seçildiğini açıkladı. Projenin 2029 yılında devreye alınması planlanıyor.

Yeni elektrik ark ocağı yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak

Yeni çelik üretim tesisinde Danieli'nin Q-ONE dijital güç sistemiyle çalışan, yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip 300 mt'luk Danieli Digimelter elektrik ark ocağı yer alacak. Sipariş ayrıca baca gazı arıtma tesisi, malzeme taşıma sistemleri ve kapsamlı elektrik ve otomasyon sistemlerini de içeriyor.

Karbon emisyonları üçte iki oranında azalacak

Hurda, sıcak briketlenmiş demir (HBI), doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve pik demirin birlikte kullanılacağı yeni elektrik ark ocağında üretilen her bir mt çelik başına 0,6 mt karbon salımı gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu miktar, geleneksel yüksek fırın yöntemiyle gerçekleştirilen üretimde ortaya çıkan emisyonların yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

10 Şubat 2026 tarihinde resmi olarak açıklanan yatırım, ArcelorMittal'in küresel karbon yoğunluğunu 2030 yılına kadar %10'a varan oranda azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.