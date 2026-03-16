 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal France, Fos-sur-Mer’deki ikinci yüksek fırını 2026’nın ilk yarısında yeniden devreye alacak

Pazartesi, 16 Mart 2026 10:32:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, Fos-sur-Mer’deki çelik tesisinde bulunan ikinci yüksek fırını 2026 yılının ilk yarısında yeniden devreye almaya hazırlandığını açıkladı. Söz konusu adım, tesisin tam operasyonel kapasitesinin yeniden sağlanması açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Yeniden devreye alma işleminin, yüksek fırının operasyonel ömrünü uzatmayı ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan devam eden bakım ve modernizasyon çalışmalarının ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında

Fos-sur-Mer tesisindeki 1 No’lu yüksek fırın, fırının ömrünü uzatmak amacıyla kritik ekipmanların yenilenmesini içeren kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiyor. Modernizasyonun tamamlanmasının ardından söz konusu fırın yeniden faaliyete geçerek üretimi 2 No’lu yüksek fırından devralacak. 

Yakın zamanda tesiste birtakım operasyonel aksaklıklar yaşanmıştı. Fos-sur-Mer’de çelik üretimi, operasyonların geçici olarak durmasına yol açan yangının ardından gerçekleştirilen onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla 2025 yılının sonlarında yeniden başlamıştı.

2 No’lu yüksek fırın geçtiğimiz yılın Aralık ayında yeniden devreye alınarak tesisin slab üretimini ve haddeleme operasyonlarını yeniden başlatmasına olanak sağlamıştı.

Fransa’daki çelik üretiminde stratejik rol

Fos-sur-Mer tesisi, ArcelorMittal’in Fransa’daki çelik üretim faaliyetlerinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor ve Avrupalı müşterilere yassı çelik ürünlerinin tedarikinde önemli bir rol oynuyor.

İkinci yüksek fırının yeniden devreye alınmasının, tesisin üretim istikrarını güçlendirmesi ve ArcelorMittal’in Avrupa’daki daha geniş sanayi stratejisi kapsamında tesisin uzun vadeli gelişimini desteklemesi bekleniyor.

Şirketin Fos-sur-Mer tesisindeki iki yüksek fırın yıllık toplam 4-5 milyon mt kapasiteye sahip.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis