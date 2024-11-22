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ArcelorMittal Fransa’daki iki servis merkezini kapatmayı planlıyor

Cuma, 22 Kasım 2024 12:17:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, Reims ve Denain’de bulunan iki servis merkezini kapatmayı planlıyor. Kapanış tarihleri henüz belirlenmedi.

Şirketin bu kararı, otomotiv sektörü gibi çeşitli sektörlerdeki müşterilerden gelen siparişlerin azalmasına dayanıyor.

Söz konusu kapanışlar, Reims tesisinde 102 ve Denain tesisinde 23 olmak üzere 125 kişilik istihdamı etkileyecek. Şirket, kapanışların istihdam üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla alınacak önlemler konusunda sendikalarla görüşecek.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği ArcelorMittal 

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