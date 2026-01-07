ArcelorMittal France çelik üretim faaliyetleri için uzun vadeli nükleer enerji tedarik anlaşması imzaladı

ArcelorMittal France, Fransız enerji şirketi EDF ile nükleer enerji üretim tahsis sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

2024 yılının Ocak ayında imzalanan mutabakat anlaşmasının devamı niteliğinde olan sözleşme sayesinde şirket, Fransa’daki faaliyetlerine yönelik uzun vadeli enerji stratejisinde önemli bir adım attığını ifade etti.

18 yıllık düşük emisyonlu elektrik tedariki

Sözleşme kapsamında EDF’nin, mevcut nükleer santrallerinde ürettiği enerjinin bir kısmını 18 yıl boyunca ArcelorMittal’e tahsis edeceği kaydedildi.

Bu sayede ArcelorMittal France’a istikrarlı, öngörülebilir ve düşük emisyonlu enerji tedariki sağlanacağı, aynı zamanda ekonomik olarak rekabetçi enerji fiyatlarının garanti altına alındığı vurgulandı. Ayrıca sözleşme kapsamındaki elektrik tedarikinin 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen başladığı bildirildi.

Rekabetçilik ve karbonsuzlaşma vurgusu

ArcelorMittal Europe Flat Products CEO’su Reiner Blaschek, söz konusu sözleşmeyle birlikte şirketin, Fransa’daki tesisleri için uzun vadeli düşük emisyonlu enerjiye erişimini güvence altına aldığını belirtti.

Blaschek, enerji maliyetlerinin ve karbonsuzlaşma gerekliliklerinin Avrupa çelik sektörü açısından giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde sözleşmenin, Fransa’da çelik üretiminin rekabet gücünün korunması açısından kararlı bir adım olduğunu dile getirdi.