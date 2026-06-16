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ArcelorMittal France’in kamulaştırılmasına yönelik yasa tasarısı senatoya gitti

Salı, 16 Haziran 2026 11:40:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ulusal Meclisi, ArcelorMittal France’in kamulaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek ülkenin çelik sektörünün geleceği ve sanayi egemenliği konularındaki siyasi açıdan hassas tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Resmi yasama dosyasına göre tasarı 11 Haziran 2026 tarihinde Ulusal Meclis tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadan kabul edildi ve Senato’ya gönderildi.

ArcelorMittal France, Dunkirk ve Fos-sur-Mer’deki büyük ölçekli çelik üretim tesisleri de dahil olmak üzere Fransa’da yaklaşık 40 tesis işletiyor. Kamulaştırma önerisi, ülkenin çelik üretim kapasitesinin geleceğine ilişkin endişeler taşıyan çalışanlar ve sol görüşlü milletvekilleri tarafından destekleniyor.

Senato onayı gerekiyor

Tasarı henüz yasalaşmış değil. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Senato, Şubat ayında söz konusu önerinin önceki versiyonunu reddetmişti.

Yasa metnine göre kamulaştırmanın gerçekleşmesi halinde ArcelorMittal France’in satın alma değerini belirlemekle görevli bir idari komisyon kurulacak.

ArcelorMittal kamulaştırmaya karşı çıkıyor

ArcelorMittal, Fransa’daki operasyonlarının grubun geri kalanından ayrılmasının tesislerin durumunu daha da kötüleştireceğini savunarak öneriye karşı çıkıyor. Şirket ayrıca son yıllarda Fransa’da gerçekleştirdiği önemli yatırımlara da dikkat çekiyor.

Söz konusu tartışma, Fransa ve genel olarak Avrupa çelik sektörünün cansız talep, küresel kapasite fazlası, yüksek enerji maliyetleri ve karbonsuzlaşma projelerinin finansmanı gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde yaşanıyor.

Çelik sektörü Fransa’nın sanayi politikası açısından stratejik önem taşıyor

Tasarıyı destekleyenler, çelik sektörünün Fransa’nın imalat sanayisi, enerji dönüşümü, altyapı yatırımları ve savunma ihtiyaçları açısından stratejik öneme sahip olduğunu savunuyor.

Bu nedenle ArcelorMittal’in Fransa’daki faaliyetlerinin geleceği, devletin stratejik sanayi varlıklarını korumak amacıyla ne ölçüde müdahalede bulunması gerektiğine ilişkin daha geniş kapsamlı siyasi tartışmanın bir parçası haline gelmiş durumda.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme ArcelorMittal 

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