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Tubao düşük emisyonlu galvanizli boru üretimi için ArcelorMittal’in XCarb® çeliğini kullanacak

Cuma, 26 Haziran 2026 11:22:58 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal tarafından yapılan açıklamada Fransa merkezli su depolama çözümleri sağlayıcısı Tubao’nun, hidrolik altyapının karbon ayak izini azaltmak amacıyla galvanizli metal borularında şirketin geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir kaynaklarla üretilen XCarb® çeliği kullanacağı duyuruldu.

Normandiya’da faaliyet gösteren Tubao, bu sayede su depolama sistemlerinin performansını koruyacağını ve inşaat mühendisliği sektörüne yönelik daha düşük emisyonlu çözümler geliştirme stratejisini destekleyeceğini belirtti.

Galvanizli boruların gömülü emisyonları düşürülecek

Tubao, XCarb® çeliğin kullanılmasının galvanizli borular ve su depolama sistemlerinde kullanılan ana malzemenin gömülü karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığını dile getirdi. Geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir kaynaklarla üretilen XCarb® çeliğin, hem yapısal dayanım ve korozyon direncini koruduğunu hem de galvanizli metal boruların gömülü karbon emisyonlarını %60 azalttığını ifade etti.

Bununla birlikte şirket, Fransa’nın FDES/INIES sistemi kapsamında doğrulanmış çevresel verileri olan yeni borularının emisyonlarda standart metal borulara kıyasla %60’a, geleneksel beton alternatiflerine kıyasla ise %70’e varan düşüş sağladığını vurguladı. Kullanım ömrü sonunda çeliğin geri dönüştürülebilmesinin de döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunduğunu söyledi.

Tubao ayrıca ArcelorMittal ile yaptığı iş birliğinin XCarb® gibi düşük emisyonlu çelik ürünlerine erişim sağladığını ve hidrolik altyapı projelerinde emisyonları azaltma çalışmalarını desteklediğini kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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