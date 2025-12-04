 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal France 2025 sonuna kadar yeni silisli çelik üretim hattını devreye alacak

Perşembe, 04 Aralık 2025 10:49:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Fransa’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, ülkenin kuzeyindeki Mardyck’te bulunan tesisinde 2025 yılı sonuna kadar yeni bir silisli çelik üretim hattı devreye almayı planladığını açıkladı. Söz konusu yatırım, Avrupa’da hızlanan elektrikli mobilite dönüşümüyle ortaya çıkan silisli çelik talebini karşılamak amacıyla şirketin silisli çelik pazarındaki endüstriyel varlığını genişletecek. Yeni tesis, elektrikli araçlar, motorlar, jeneratörler ve endüstriyel transformatörler için gereken yüksek kaliteli silisli çelik üretecek.

500 milyon € değerindeki bu yeni üretim hattı, ArcelorMittal’in Avrupa’da son 10 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım oldu. Saint-Chély-d'Apcher’de bulunan tesisi tamamlayıcı nitelikte olan bu yeni üretim hattıyla, ArcelorMittal’in Avrupa’daki yıllık silisli çelik üretim kapasitesi 295.000 mt’a ulaşacak. Böylece grubun Avrupa’daki tüm silisli çelikleri Fransa’da üretilmiş olacak ve ülkenin elektromobilite ile enerji dönüşümü ekosistemi güçlenecek.

Avrupa’nın elektrifikasyonu ve bölgesel sanayiyi destekleyen yatırım

ArcelorMittal, yeni üretim hattının silisli çeliği yerel olarak ve daha düşük karbon ayak iziyle temin etmek isteyen Avrupalı üreticiler için yerel tedarik zincirini güçlendireceğini belirtiyor. Mardyck projesi, Fransa’nın bölgesel üretim merkezlerini güçlendirmeyi ve ithal vasıflı çeliğe bağımlılığı azaltmayı hedefleyen sanayi stratejisiyle uyumlu.

Tesis:

  • ArcelorMittal’in Fransa’nın kuzeyindeki endüstriyel ekosisteme erişim,
  • Mardyck tesisindeki mevcut teknik uzmanlık,
  • Yüksek çelik kalitelerini destekleyen Ar-Ge ekipleriyle yakın iş birliği gibi avantajlardan yararlanacak.

Mühendislik hazırlıkları ve ekipman kurulumları devam ediyor. Şirket, devreye alacağı yeni silisli çelik üretim hattıyla Avrupa genelinde elektrikli araç ve endüstriyel motor pazarlarında beklenen büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

ArcelorMittal France’ın Mardyck tesisinde beş yeni üretim hattının 2027 yılına kadar faaliyete başlaması planlanıyor.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal France yenileme çalışmaları için 1 No’lu yüksek fırınını devre dışı bıraktı

23 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal France karbonsuzlaşma sürecine kaldığı yerden devam ediyor, Dunkirk’te elektrik ark ocağı inşa edecek

16 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal France iki yüksek fırınını bakım çalışmaları için askıya alacak

12 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Fransa’daki karbonsuzlaşma planlarını askıya aldı

26 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Dunkirk tesisinin emisyonunu azaltmak üzere Fransa hükümetiyle ortak yatırım yapacak

15 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal France Fos-sur-Mer tesisinde pota ocağı inşa ediyor

07 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal France çevresel iyileştirmeleri hızlandırıyor

29 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal France yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek

07 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Bourg-en-Bresse tesisinin kapasitesini artıracak

27 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Fransa’daki yeni tavlama hattında üretime başladı

24 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis