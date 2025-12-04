ArcelorMittal France 2025 sonuna kadar yeni silisli çelik üretim hattını devreye alacak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Fransa’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal France, ülkenin kuzeyindeki Mardyck’te bulunan tesisinde 2025 yılı sonuna kadar yeni bir silisli çelik üretim hattı devreye almayı planladığını açıkladı. Söz konusu yatırım, Avrupa’da hızlanan elektrikli mobilite dönüşümüyle ortaya çıkan silisli çelik talebini karşılamak amacıyla şirketin silisli çelik pazarındaki endüstriyel varlığını genişletecek. Yeni tesis, elektrikli araçlar, motorlar, jeneratörler ve endüstriyel transformatörler için gereken yüksek kaliteli silisli çelik üretecek.

500 milyon € değerindeki bu yeni üretim hattı, ArcelorMittal’in Avrupa’da son 10 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım oldu. Saint-Chély-d'Apcher’de bulunan tesisi tamamlayıcı nitelikte olan bu yeni üretim hattıyla, ArcelorMittal’in Avrupa’daki yıllık silisli çelik üretim kapasitesi 295.000 mt’a ulaşacak. Böylece grubun Avrupa’daki tüm silisli çelikleri Fransa’da üretilmiş olacak ve ülkenin elektromobilite ile enerji dönüşümü ekosistemi güçlenecek.

Avrupa’nın elektrifikasyonu ve bölgesel sanayiyi destekleyen yatırım

ArcelorMittal, yeni üretim hattının silisli çeliği yerel olarak ve daha düşük karbon ayak iziyle temin etmek isteyen Avrupalı üreticiler için yerel tedarik zincirini güçlendireceğini belirtiyor. Mardyck projesi, Fransa’nın bölgesel üretim merkezlerini güçlendirmeyi ve ithal vasıflı çeliğe bağımlılığı azaltmayı hedefleyen sanayi stratejisiyle uyumlu.

Tesis:

ArcelorMittal ’in Fransa ’nın kuzeyindeki endüstriyel ekosisteme erişim,

Mardyck tesisindeki mevcut teknik uzmanlık,

Yüksek çelik kalitelerini destekleyen Ar-Ge ekipleriyle yakın iş birliği gibi avantajlardan yararlanacak.

Mühendislik hazırlıkları ve ekipman kurulumları devam ediyor. Şirket, devreye alacağı yeni silisli çelik üretim hattıyla Avrupa genelinde elektrikli araç ve endüstriyel motor pazarlarında beklenen büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

ArcelorMittal France’ın Mardyck tesisinde beş yeni üretim hattının 2027 yılına kadar faaliyete başlaması planlanıyor.