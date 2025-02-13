ArcelorMittal bazı destek faaliyetlerini Hindistan’a taşımayı düşünüyor

Basında yer alan haberlere göre, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, AB çelik sektörü yüksek maliyetler ve artan ithalat nedeniyle baskı altında kaldığı, Trump hükümetinin açıkladığı son vergiler de durumu kötüleştirdiği için destek faaliyetlerini Hindistan’a taşımayı düşündüğünü bildirdi.

Üretici yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki bazı destek faaliyetlerimizi bir araya getirip ortak bir hizmet merkezi kurarak bu faaliyetlerimizi Hindistan’da devam ettirmeyi düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı. Bahsi geçen faaliyetler; insan kaynakları, mali hizmetler, satın alım, satış ve pazarlama ve sipariş yönetimi gibi hizmetleri içeriyor.

ArcelorMittal bu kapsamda çelik üretim faaliyetlerinin Hindistan’a taşınmayacağını belirtti.