ArcelorMittal France Mardyck silisli sac tesisinde ilk üretimini gerçekleştirdi

ArcelorMittal France, Mardyck tesisindeki yeni silisli sac üretim hattını devreye aldığını ve ilk üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. 26 Mart 2026 tarihinde üretilen ilk sacın ağırlığının 17 tonun üzerinde ve uzunluğunun ise yaklaşık 4 kilometre olduğu bildirildi.

Üretim kademeli olarak artırılacak

İlk üretim sayesinde şirketin hazırlık, tavlama-kaplama ve dilme hatları dahil olmak üzere tüm üretim süreçlerini optimize edebildiği ifade edildi. Bu aşamayla birlikte ürün kalitesinin sağlanmasının ve üretimin kademeli şekilde artırılmasının beklendiği vurgulandı.

Silisli sac enerji dönüşümünde kritik rol oynuyor

Mardyck tesisinde üretilen silisli sacın, ArcelorMittal’in Saint-Chély-d’Apcher tesisindeki üretimle birlikte enerji dönüşümünde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Silisli sacın, elektrikli araçlar, rüzgâr türbinleri ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılan elektrik motorları ve jeneratörler için kritik önem taşıdığı dile getirildi.

Kapasite artışı Avrupa’daki konumu güçlendirecek

Yeni üretim hattının, ArcelorMittal’in silisli sac segmentindeki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir yatırım olarak öne çıktığı aktarıldı.

Projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte şirketin Avrupa’daki silisli sac üretim kapasitesinin üç kat artışla yıllık yaklaşık 295.000 mt seviyesine çıkmasının ve tüm üretimin Fransa’da yapılmasının beklendiği belirtildi.

ArcelorMittal France CEO’su Bruno Ribo, bir sonraki aşamanın yüksek güvenlik, kalite ve operasyonel güvenilirlik standartlarını koruyarak üretim hacmini artırmak olacağını belirtti. Söz konusu yatırımın, Fransa’da e-mobilite ve karbonsuzlaşma odaklı sanayi ekosistemini güçlendireceği vurgulandı.