Fransa Senatosu ArcelorMittal France’in kamulaştırılmasına yönelik teklifi reddetti

Fransa Senatosu, çelik üreticisi ArcelorMittal France’in kamulaştırılmasını öngören yasa tasarısını reddederek ülkenin çelik sektörünün geleceğine ilişkin önemli bir siyasi karar aldı.

Tasarı, Senato Maliye Komitesinde ele alınmış ve ArcelorMittal’in Fransa’daki başta kuzeyde bulunan büyük ölçekli tesisler olmak üzere çelik varlıklarının ve ilgili istihdamın devlete devredilmesini öngörmüştü. Ancak yapılan değerlendirme ve tartışmaların ardından senato, kamulaştırmanın çelik sektörünün karşı karşıya olduğu temel sorunları çözmek açısından etkili olmayacağı sonucuna vararak teklifi kabul etmedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Fransa meclisinin mali komisyonu, La France Insoumise partisi tarafından sunulan ve ArcelorMittal’in Fransa’daki varlıklarının kamulaştırılmasını talep eden yasa tasarısını onaylamıştı.

Komite raporu: Sorun yapısal, mülkiyet değil

Senato’ya sunulan raporda Maliye Komitesi üyeleri, çelik sektörünün karşı karşıya olduğu talep daralması, küresel kapasite fazlası, yüksek enerji maliyetleri ve rekabet baskısı gibi sorunların mülkiyet değişikliğiyle çözülemeyecek daha geniş ekonomik ve piyasa kaynaklı faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Zorunlu kamulaştırmanın bu eğilimleri tersine çeviremeyeceği veya uzun vadeli sürdürülebilirliği güçlendirmeyeceği belirtildi.

Komite, anayasal olarak kamulaştırma yetkisinin mevcut olduğunu kabul etmekle birlikte geçmişte farklı sektörlerde yapılan müdahalelerin zorla el koyma yerine müzakereye dayalı piyasa mekanizmaları üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlattı. Rekabetçiliğin korunması ve yatırımların teşvik edilmesinin zorunlu kamulaştırmadan daha etkili olacağı ifade edildi.

Karar, Fransa’da ve Avrupa genelinde stratejik sektörlerin küresel baskılar karşısında nasıl destekleneceğine dair süregelen tartışmaları da yansıtıyor. AB dışındaki üreticilere kıyasla enerji maliyetleri, düzenleyici yükler ve piyasa değişimleri nedeniyle oluşan rekabet dezavantajlarına ilişkin endişeler dile getiriliyor.

Kamulaştırma önerisi, stratejik egemenlik gerekçesiyle bazı sendikalar ve siyasi gruplar tarafından desteklenmiş olsa da karşıt görüşler zorunlu kamulaştırmanın finansal ve yönetimsel risklerine dikkat çekti ve bunun uzun vadeli sanayi rekabetçiliğini güçlendirme kapasitesini sorguladı.

Fransa çelik politikası için sonraki adımlar

Kamulaştırma teklifinin reddedilmesiyle birlikte odağın, mülkiyet yapısını değiştirmeden çelik üretimini canlandırmaya yönelik alternatif sanayi politikalarına kayması bekleniyor. Yatırım teşvikleri, rekabetçilik önlemleri, ticaret savunma araçları ve yapısal reformlar önümüzdeki dönemde Fransa’nın sanayi tabanını güçlendirme çabalarında öne çıkabilir.