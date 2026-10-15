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ArcelorMittal, Dunkirk'teki çelik projesi için 300 milyon € yatırım yaptı, Mardyck'te testlere 2027 ilkbaharında başlamayı hedefliyor

Perşembe, 15 Ekim 2026 13:48:51 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal, Fransa'daki Dunkirk tesisinde yürüttüğü 1,3 milyar € değerindeki düşük karbonlu çelik üretim projesi ve Mardyck tesisindeki 500 milyon € değerindeki silisli sac kapasite artışı projesinde ilerleme kaydettiğini açıklarken, yatırımlarla hem kendi faaliyetlerinde hem de müşterilerinin sektörlerinde emisyonların azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

Dunkirk projesi için 300 milyon € tutarında yatırım yapıldı

Yıllık 2 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı ve bir metalürji ocağının kurulmasını kapsayan Dunkirk yatırımında hazırlık çalışmaları devam ederken, saha hazırlıkları ile tedarik süresi uzun ekipman ve malzemeler için şimdiden 300 milyon € tutarında yatırım yapıldı.

Hurda, sıcak briketlenmiş demir veya doğrudan indirgenmiş demir ile pik demir kullanılacak yeni üretim yönteminde, mt başına yaklaşık 0,6 mt karbon salımı öngörülürken, bu seviye yüksek fırın yöntemine kıyasla yaklaşık üçte iki oranında daha düşük emisyona karşılık geliyor. İzin başvuruları tamamlanan projede kamuoyu istişare sürecinin 15 Ekim'de başlaması planlanıyor.

Mardyck'te yeni hatların testleri 2027 ilkbaharında başlayacak

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere Mardyck'te silisli sac üretimine yönelik ilk üç hat Mart ayında faaliyete geçerken, bu hatlarda 200 kişi çalışıyor. Tavlama ve asitleme hattı ile tersinir hadde için ekipman kurulumları tamamlanma aşamasına gelirken, ilk testlerin 2027 ilkbaharında yapılması bekleniyor.

Yeni hatların devreye alınmasıyla elektrik motorları ve jeneratörlerde kullanılan silisli sac ürünlerini tedarik eden entegre üretim zinciri tamamlanacak.

Etiketler: Hammaddeler Yassı Ürünler Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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