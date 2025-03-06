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Algoma Steel ABD’nin getirdiği vergilerin yaratacağı zorluklardan endişeli

Perşembe, 06 Mart 2025 11:57:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel CEO’su Michael Garcia, şirketin Trump yönetimi tarafından getirilmek üzere olan çelik ve alüminyum vergilerinin oluşturacağı etkilere hazırlanıyor.

Kanada televizyon kuruluşu CTV’ye konuşan Garcia, ABD’de yerel levha ve sac fiyatlarının 20 Ocak tarihinden itibaren sırasıyla %35 ve %25-30 artış gösterdiğini ve bu artışın şirketin kısa vadede vergi maliyetleri de dahil ABD’ye satış yapmaya devam edebilmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti. Ancak Garcia, ABD’nin 12 Mart tarihinde yürürlüğe sokmayı planladığı %25’lik çelik ve alüminyum ithalat vergilerini hatırlatarak, “Çelik fiyatlarının yatay seyretmesi durumunda ABD’ye yapılan tüm satışlardan zarar edilecektir. %50’lik bir verginin uzun süre yürürlükte kalması durumunda ABD’ye satış yapmak mantıklı değil,” ifadelerini kullandı.

Algoma maliyet düşürme önlemi olarak şimdiden işçi çıkarmaya başladı ve vergi konusundaki gelişmelere bağlı olarak bu işten çıkarmalar devam edebilir.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump 10 Şubat tarihinde çelik ve alüminyum ithalatına 12 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %25 vergi getireceğini açıklamıştı. Meksika ve Kanada’dan ithal tüm ürünlere ise 4 Mart tarihinde vergi getirildi.

Öte yandan Kanada hükümeti 6 Mart’ta ABD’nin Kanada’dan yapılan enerji dışı ithalat için %25 ve enerji ithalatı için %10 oranlarında vergi uygulama kararı sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyette bulundu.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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