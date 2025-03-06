Kanada’dan ABD’nin vergileri için DTÖ’ye şikâyet

Kanada hükümeti, ABD’nin Kanada’dan yapılan enerji dışı ithalat için %25 ve enerji ithalatı için %10 oranlarında vergi uygulama kararı sebebiyle Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyette bulundu.

Kanada, ABD’nin vergi kararının DTÖ’nün 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın bazı hükümleriyle uyuşmadığını savundu. Bununla birlikte vergilerin bu anlaşmalar kapsamında Kanada’ya doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan hakları geçersiz kıldığını veya zayıflattığını söyledi. Ayrıca Kanada, vergilere yönelik ABD ile istişare talebinde de bulundu.

İstişarelerde 60 gün içerisinde çözüm bulunamaması halinde Kanada, DTÖ panelinden konuya ilişkin karar vermesini talep edebilir.

Öte yandan Çin, 4 Şubat tarihinde DTÖ’ye yaptığı başvuruyu ABD’nin Çin’den yapılan ithalata uygulamaya başladığı vergileri %10’dan %20 seviyesine çıkarma kararını da içerek şekilde revize etti. Şubat ayında Çin de Kanada ile benzer gerekçeleri göstererek ABD ile istişare talep etmişti.