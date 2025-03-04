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ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik vergileri resmen yürürlükte, Çin’e vergiler iki katına çıkarıldı

Salı, 04 Mart 2025 11:02:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD’nin en büyük iki ticaret partneri olan Kanada ve Meksika’dan ithal ürünler için Şubat ayının başında açıklanan %25 oranındaki verginin bugün itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdiği duyuruldu. Ayrıca Kanada’dan yapılan enerji ithalatına da %10 vergi uygulandığı bildirildi.

Şubat ayının başında ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika yönetimlerine sınırlardaki tehlikeli faaliyetleri kontrol altına almaları ve sınır güvenliğini sağlamaları için 30 gün mühlet tanıdığını ve dolayısıyla vergileri ertelediğini açıklamıştı. Ancak Kanada ve Meksika yönetimlerinin harekete geçmemesi sonucu vergilerin söz verildiği gibi uygulanmaya başladığı ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sorunun nedeninin Kanada olmamasına rağmen hükümetinin Trump tarafından gündeme getirilen sınır güvenliğine ilişkin sorunları gidermek için durmadan çalıştığına dikkat çekti. ABD’nin hamlesine karşılık olarak Trudeau, Kanada’nın 30 milyar $ değerindeki ABD mallarına bugün itibarıyla %25 oranında vergi uygulamaya başlayacağını ve 125 milyar $ değerindeki ABD mallarına yönelik verginin ise 21 gün içerisinde getirileceğini duyurdu. Vergilerin ABD yönetimi kararını geri çekene kadar yürürlükte kalacağının ve vergilerin kaldırılmaması halinde federal hükümetin vergi dışı önlemler uygulanması için eyaletler ve özel bölgelerle aktif görüşmeleri sürdürdüğünün altını çizdi.

Bununla birlikte Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapmamış olsa da basında çıkan haberlere göre Sheinbaum’un ABD’ye misilleme için yedek planları bulunuyor.

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin’e uygulanan %10 oranındaki vergilerin 4 Mart tarihi itibarıyla %20’ye çıkarılacağını açıklamıştı. Çin Maliye Bakanlığı, misilleme önlemi olarak ABD’den ithal gıda ürünlerine 10 Mart tarihinden itibaren %10-15 oranında vergi uygulanacağını ve ABD’li 15 şirkete yapılan ihracatın sınırlandırılacağını bildirdi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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