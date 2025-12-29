 |  Giriş 
Kanada üç ülkeden ithal inşaat demirine yönelik vergileri korudu

Pazartesi, 29 Aralık 2025 10:22:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınırı Hizmetleri Ajansı (CBSA), Çin, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine ve Çin’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemelerini tamamlayarak vergilerin kaldırılmasının dampingin ya da teşviklerin devamına ya da tekrarına yol açacağını belirtti.

2014 yılında söz konusu ürünlere getirilen mevcut antidamping vergileri Çin için %26,6, Güney Kore için %25,1 ve Türkiye için %6,5 olurken, Çin için teşvik oranı %6,1 seviyesinde yer alıyor.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT), verginin kaldırılmasının Kanada çelik sektörüne zarar verip vermeyeceğini inceleyecek ve kararını en geç 17 Haziran 2026 tarihinde açıklayacak.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

