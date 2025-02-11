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Trump çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirdi

Salı, 11 Şubat 2025 10:24:37 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat tarihi itibarıyla çelik ve alüminyum ithalatına %25 vergi getirildiğini açıkladı. Trump, vergisiz ya da kota anlaşmaları kapsamında ithalat yapılan Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, AB ülkeleri, Japonya ve İngiltere gibi ülkelere getirilen vergilerin 12 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını söylese de bir Beyaz Saray yetkilisi vergilerin 4 Mart’ta devreye gireceğini belirtti.

Trump vergi konusunda herhangi bir istisna ya da muafiyet olmayacağını ifade etti. Ancak Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı görüşmede Avustralya’dan ithal ürünlerin vergi dışında bırakılabileceğini söyledi.

SteelOrbis’e göre zaten %25 vergiye tabi tutulan Türkiye için muafiyetlerin kaldırılması rekabet açısından olumlu olabilir. Ancak Türkiye’den ithal ürünlere uygulanan antidamping vergileri ve telafi edici vergiler hâlen sorun yaratıyor. Yukarıda bahsi geçen Kanada, Meksika, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, AB ülkeleri, Japonya ve İngiltere’nin yeniden muafiyet pazarlığı yapabileceği düşünülüyor.

Trump Pazar günü çelik ve alüminyum vergilerini açıklayacağını ifade etmiş, hafta içinde ise ABD'yeye vergi uygulayan ülkelere yönelik missileme vergilerini duyuracağını söylemişti.

Trump, zorluk çeken ABD çelik sektörüne yardımcı olmak için 2018 yılında %10 olarak belirlediği alüminyum ithalatı vergisini %25’e çeken kararları imzaladı. Böylece ABD’ye kota anlaşmaları, muafiyetler ve binlerce ürüne uygulanan istisnalar kapsamında vergisiz şekilde ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan %25’lik vergi geri geldi.

Bahsi geçen kararlar, Trump’ın ABD’li çelik ve alüminyum üreticilerini korumak için 2017 yılında getirdiği 232. Madde vergilerinin bir uzantısı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump, “Yeni çelik ve alüminyum vergileri dampingli fiyatlardan yapılan ithalata son verecek, yerel üretimi destekleyecek ve Amerika’nın ekonomik ve ulusal güvenliğinin temelini oluşturan çelik ve alüminyum sektörlerinin geleceğini koruyacak,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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