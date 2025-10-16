Kanada, Çin’den ithal OCTG boru için dönem sonu incelemeleri başlattı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Çin’den ithal OCTG borulara uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını duyurdu.

Mahkeme, kararını en geç 9 Mart 2026 ve gerekçeli kararını ise 24 Mart 2026 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu vergilerin sona ermesinin dampingli ve teşvikli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Çin’den ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri ihracat fiyatının %166,9’u seviyesinde yer alırken, teşvik oranı 4.070 RMB/mt’a denk geliyor.

Söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.29.00.32, 7304.29.00.33, 7304.29.00.34, 7304.29.00.35, 7304.29.00.36, 7304.29.00.37, 7304.29.00.39, 7304.29.00.42, 7304.29.00.43, 7304.29.00.44, 7304.29.00.45, 7304.29.00.46, 7304.29.00.47, 7304.29.00.49, 7304.29.00.52, 7304.29.00.53, 7304.29.00.54, 7304.29.00.55, 7304.29.00.56, 7304.29.00.57, 7304.29.00.59, 7304.29.00.62, 7304.29.00.63, 7304.29.00.64, 7304.29.00.65, 7304.29.00.66, 7304.29.00.67, 7304.29.00.69, 7304.29.00.72, 7304.29.00.73, 7304.29.00.74, 7304.29.00.75, 7304.29.00.76, 7304.29.00.77, 7304.29.00.79, 7306.29.00.12, 7306.29.00.13, 7306.29.00.14, 7306.29.00.15, 7306.29.00.16, 7306.29.00.17, 7306.29.00.19, 7306.29.00.22, 7306.29.00.23, 7306.29.00.24, 7306.29.00.25, 7306.29.00.26, 7306.29.00.27, 7306.29.00.29, 7306.29.00.32, 7306.29.00.33, 7306.29.00.34, 7306.29.00.35, 7306.29.00.36, 7306.29.00.37, 7306.29.00.39, 7306.29.00.42, 7306.29.00.43, 7306.29.00.44, 7306.29.00.45, 7306.29.00.46, 7306.29.00.47, 7306.29.00.49, 7306.29.00.52, 7306.29.00.53, 7306.29.00.54, 7306.29.00.55, 7306.29.00.56, 7306.29.00.57, 7306.29.00.59, 7306.29.00.62, 7306.29.00.63, 7306.29.00.64, 7306.29.00.65, 7306.29.00.66, 7306.29.00.67, 7306.29.00.69, 7306.29.00.72, 7306.29.00.73, 7306.29.00.74, 7306.29.00.75, 7306.29.00.76, 7306.29.00.77 ve 7306.29.00.79 kodları altında kayıtlı bulunuyor.