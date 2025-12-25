Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi uygulayacak

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika, Filipinler, Türkiye, Güney Kore ve ABD’den ithal petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan boruya (OCTG) yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.
Soruşturma 11 Ağustos 2025 tarihinde EVRAZ Inc. NA Canada ve Welded Tube of Canada Corporation’ın talebi üzerine başlatılmıştı.
|
Ülke
|İhracatçı
|Tahmini damping marjı
|Vergi oranı
|Meksika
|Tubos de Acero de Mexico S.A.
|%26,2
|%26,2
|Diğer ihracatçılar
|-
|%148,4
|Filipinler
|HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd.
|%5,3
|%5,3
|Diğer ihracatçılar
|%38,6
|%38,6
|Güney Kore
|Hyundai Steel Pipe Co., Ltd.
|%15,5
|%15,5
|Türkiye
|Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
|%12,1
|%12,1
|ABD
|Maverick Tube Corporation
|%14,7
|%14,7
Geçici vergiler 22 Aralık tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.