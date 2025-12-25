 |  Giriş 
Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi uygulayacak

Perşembe, 25 Aralık 2025 15:05:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika, Filipinler, Türkiye, Güney Kore ve ABD’den ithal petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan boruya (OCTG) yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma 11 Ağustos 2025 tarihinde EVRAZ Inc. NA Canada ve Welded Tube of Canada Corporation’ın talebi üzerine başlatılmıştı.


Ülke		 İhracatçı Tahmini damping marjı Vergi oranı
Meksika Tubos de Acero de Mexico S.A. %26,2 %26,2
Diğer ihracatçılar - %148,4
Filipinler HLD Clark Steel Pipe Co. Ltd. %5,3 %5,3
Diğer ihracatçılar %38,6 %38,6
Güney Kore Hyundai Steel Pipe Co., Ltd. %15,5 %15,5
Türkiye Borusan Birleşik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. %12,1 %12,1
ABD Maverick Tube Corporation %14,7 %14,7

Geçici vergiler 22 Aralık tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.


