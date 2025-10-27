 |  Giriş 

ABD-Kanada görüşmeleri Reagan reklamı nedeniyle askıda, Carney görüşmelere yeniden başlamaya hazır

Pazartesi, 27 Ekim 2025 11:24:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD ve Kanada arasındaki ticaret görüşmeleri, Ontario hükümetinin ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan’ın 1987 yılında vergileri eleştirdiği konuşmasından montajlanarak oluşturulan reklamlar kullanması nedeniyle askıya alındı.

Beyzbol Dünya Serisi sırasında yayımlanan reklam, Trump tarafından “düzmece” olarak kınanırken, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı, reklamın eski başkanın mesajını çarpıttığını ve yasal yollara başvurabileceğini belirtti.

Carney yapıcı diyalog çağrısında bulundu

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın her iki ekonomiyi de etkilemeye devam eden çelik, alüminyum ve otomobillere uygulanan ABD vergilerini düşürmeyi amaçlayan görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Reklamı hazırlayan Ontario Başbakanı Doug Ford, Carney ile görüştükten sonra müzakerelerin yeniden başlatılması için kampanyanın durdurulacağını ifade etti.

Sonraki adımlar

Anlaşmazlık, gelecek yıl yapılacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın gözden geçirilmesi öncesinde belirsizliği artırıyor. Ontario'nun reklam kampanyası askıya alındığı için her iki tarafın da önümüzdeki haftalarda ticaret görüşmelerini yeniden canlandırmanın yollarını araması bekleniyor.


