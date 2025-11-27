Kanada çelik sektörünü korumak ve güçlendirmek için yeni önlemler açıkladı

Kanada hükümeti yerli üreticileri korumak, istihdamı desteklemek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla çelik piyasasına yönelik kapsamlı bir dizi yeni önlem açıkladı.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamada küresel çelik kapasite fazlası ve piyasa dışı uygulamalar nedeniyle artan düşük fiyatlı ithalatın Kanadalı üreticiler üzerinde ciddi baskı yarattığı, ABD’nin uyguladığı yeni ticaret tedbirlerinin Kanada’nın birincil ihracat pazarı olan ABD’ye erişimi sınırladığı ve iç piyasadaki rekabeti artırdığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Kanada’nın geleneksel olarak üretiminin yarısından fazlasını oluşturan çelik ihracatı, ABD pazarındaki daralma nedeniyle yıllık bazda %24 düşüş gösterdi. Buna paralel olarak kâr marjlarının düşmesiyle sektör genelinde yaklaşık 1.000 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Daha önce açıklanan destek paketleri

Hükümet 2025 yılının Temmuz ve Eylül aylarında vergiye tabi kotalar, ithal edilen çeliğin nerede eritildiğini ve döküldüğünü belgeleyen kurallar, işçi destekleri, likidite araçları, 150 milyon $’lık bölgesel girişim, 1 milyar $’lık Stratejik Yanıt Fonu ve yerli malı tüketimini teşvik eden politikaların ilk aşamalarını devreye almıştı. Ancak piyasa koşullarının daha da kötüleşmesi ek önlemleri zorunlu kıldı ve Başbakanlık 26 Kasım tarihinde sektörü korumak için yeni önlemler uygulayacağını açıkladı.

Vergiye tabi kotaların düşürülmesiyle ithalat sınırlandırılacak

Kanada, mevcut vergiye tabi kota tonajlarını aşağı çekerek ülkeye düşük fiyatlardan girebilecek çelik tonajını azaltacağını bildirdi. Bu doğrultuda;

• 26 Aralık 2025 itibarıyla Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkeler için kotalar 2024 seviyelerinin %50’sinden %20’sine düşürülecek ve kota aşımı durumunda %50 vergi uygulanacak.

• Aynı tarihte Kanada ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler için kotalar 2024 seviyelerinin %100’ünden %75’ine indirilecek ve kota aşılırsa %50 vergi uygulanmaya devam edecek.

• ABD-Meksika-Kanada (USMCA) ticaret anlaşması kapsamındaki istisna geçerliliğini koruyacak ve ABD ile Meksika bu yaptırımlardan muaf kalmaya devam edecek.

Kanada ayrıca belirli çelik türev ürünleri için tüm ülkelere %25 vergi getirecek. Detayları daha sonra paylaşılacak olan listenin ilk taslağı 10 milyar $’ı aşan ithalatı kapsıyor ve alaşımsız profiller, kapı ve pencereler, bağlantı elemanları (çiviler, vidalar vb.), tel ve kablolar, çelik yapılar, metal mobilyalar gibi kategorileri içeriyor.

Hükümet ayrıca Kanada’da imalat, gıda ve içecek ambalajlama ile tarımsal üretimde kullanılan ithal çelik için uygulanan geçici vergi muafiyetini sona erdireceğini açıkladı. Açıklamaya göre bu geçici muafiyet 31 Ocak 2026 tarihinde yürürlükten kaldırılacak.

Güçlendirilmiş antidamping uygulamaları

Kotalarda yapılan değişikliklerin yanı sıra çelik ithalatında dampingi ve menşeye yönelik hileleri önlemek için Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) denetimlerini güçlendireceği belirtildi.

• Border Watch çevrim içi portalındaki iyileştirmeler usulsüzlük bildirimlerini daha kolay hale getirecek.

• Doğru ürün sınıflandırması ve denetimini desteklemek için Kanada Çelik Üreticileri Birliği ile düzenli olarak teknik görüşmeler yapılacak.

• Çelik sektörüne yönelik incelemeler ve uyum değerlendirmeleri yapacak CBSA’ya bağlı özel bir çelik ticareti uyum ekibi kurulacak.

Buna ek olarak, 2026 yılının bahar aylarından itibaren hükümet Canadian National ve Canadian Pacific Kansas City demir yollarına finansman sağlayarak eyaletler arası çelik ve kereste sevkiyatlarında %50 navlun indirimi uygulanmasını mümkün kılacak. Bu adım, yerli üreticilerin rekabet gücünü artırmayı ve ulusal altyapı projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Çelik işçileri desteklenecek

Öte yandan düşen üretim ve yeniden yapılanma kaynaklı istihdam dalgalanmalarını gidermek için Kanada İş Paylaşımı Programını genişletecek. Bu program kapsamında katılımcılar gelir desteklerinden yararlanarak mali açıdan daha iyi korunacak. Ayrıca sağlanacak hibelerle işverenlerin gelir ikame oranını %55’ten %70’e yükseltmesi sağlanacak.