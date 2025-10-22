Kanada sanayi sektörlerini desteklemek için ABD ve Çin’den çelik ithalatına vergi muafiyeti önerdi

Reuters’ın ulaştığı resmi bir belgeye göre Kanada hükümeti, devam eden ticari anlaşmazlıklardan olumsuz etkilenen yerel sanayi sektörlerini desteklemek amacıyla ABD ve Çin’den ithal bazı çelik ve alüminyum ürünlere vergi muafiyeti getirme önerisinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşme halinde olduğu bildirildi. Trump, Kanada’dan ithal çelik ve alüminyuma yakın zaman önce %50 vergi getirmişti.

Stratejik sektörler ve bazı ithal ürünlere vergi muafiyeti

Kanada Maliye Bakanlığının, 2024 yılında Çin’den ithal çelik ve alüminyuma ek vergi muafiyeti sunan kararnamede değişiklik yaptığı ve böylelikle iç piyasada üretilmeyen bazı kalitelere vergi indirimi getirdiği ifade edildi. 15 Ekim tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle ilgili detayların 5 Kasım tarihinde açıklanacağı bildirildi.

Buna paralel olarak Kanada’nın ABD’den ithal bazı çelik ve alüminyum ürünlerini de vergiden muaf tuttuğu ve muafiyetin kamu sağlığı, ulusal güvenlik, imalat, tarım ve gıda ambalaj sektörlerinde kullanılan malzemeleri kapsadığı dile getirildi.

Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, muafiyetlerin olağanüstü koşullarla karşı karşıya kalan son kullanıcı sektörleri desteklemek ve kritik tedarik zincirlerinin devamlılığını sağlamak için getirildiğini aktardı.