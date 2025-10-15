Kanada Çin’den ithal dökme demir boruya geçici vergiler getirdi

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Çin’den ithal dökme demirden atık su borularına yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarının ön kararlarını açıkladı.
Soruşturma 11 Temmuz 2025 tarihinde Canada Pipe Company ULC’nin talebi üzerine başlatılmıştı. Nihai sonucun 7 Ocak 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
|İhracatçı
|Tahmini damping marjı (%)
|Tahmini teşvik marjı (%)
|Toplam vergi oranı (%)
|Dinggin Hardware (Dalian) Co., Ltd.
|196,6
|16,8
|213,4
|Shanxi Xuanshi Industrial Group Co., Ltd.
|288,1
|16,8
|304,9
|All other exporters
|312,4
|16,8
|329,2
Geçici vergiler 9 Ekim tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.
Geçici vergilere tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7303.00.00.10 ve 7303.00.00.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.