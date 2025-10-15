 |  Giriş 
Kanada Çin’den ithal dökme demir boruya geçici vergiler getirdi

Çarşamba, 15 Ekim 2025 14:06:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Çin’den ithal dökme demirden atık su borularına yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarının ön kararlarını açıkladı.

Soruşturma 11 Temmuz 2025 tarihinde Canada Pipe Company ULC’nin talebi üzerine başlatılmıştı. Nihai sonucun 7 Ocak 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

İhracatçı Tahmini damping marjı (%) Tahmini teşvik marjı (%) Toplam vergi oranı (%)
Dinggin Hardware (Dalian) Co., Ltd. 196,6 16,8 213,4
Shanxi Xuanshi Industrial Group Co., Ltd. 288,1 16,8 304,9
All other exporters 312,4 16,8 329,2

Geçici vergiler 9 Ekim tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.

Geçici vergilere tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7303.00.00.10 ve 7303.00.00.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

