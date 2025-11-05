Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması için ön karar sürecini uzattı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika, Filipinler, Türkiye, Güney Kore ve ABD’den ithal petrol borularına (OCTG boru) yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön karar sürecini uzatmaya karar verdi.

Normal şartlar altında CBSA’nın ön kararını soruşturmanın başladığı 11 Ağustos’tan itibaren 90 gün içinde vermesi gerekiyordu. Ancak tatmin edici delil elde etmek konusunda yaşanan sıkıntılar ve soruşturmadaki konuların karmaşıklığı nedeniyle bu süre 135 güne uzatıldı. Sonuç olarak ön kararın verilmesi veya soruşturmanın sonlandırılmasına yönelik karar için son tarih 22 Aralık 2025 olarak belirlendi.