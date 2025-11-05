 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada...

Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya yönelik antidamping soruşturması için ön karar sürecini uzattı

Çarşamba, 05 Kasım 2025 14:50:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Meksika, Filipinler, Türkiye, Güney Kore ve ABD’den ithal petrol borularına (OCTG boru) yönelik başlattığı antidamping soruşturmasının ön karar sürecini uzatmaya karar verdi.

Normal şartlar altında CBSA’nın ön kararını soruşturmanın başladığı 11 Ağustos’tan itibaren 90 gün içinde vermesi gerekiyordu. Ancak tatmin edici delil elde etmek konusunda yaşanan sıkıntılar ve soruşturmadaki konuların karmaşıklığı nedeniyle bu süre 135 güne uzatıldı. Sonuç olarak ön kararın verilmesi veya soruşturmanın sonlandırılmasına yönelik karar için son tarih 22 Aralık 2025 olarak belirlendi.


Etiketler: Boru Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf talebe ve maliyetlerin düşmesine bağlı olarak gevşedi

06 Kas | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları aşağı yönlü

05 Kas | Boru

US Steel enerji sektöründen gelen talebi karşılamak için boru işleme hattı kuruyor

05 Kas | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı azaldı - 45. hafta, 2025

05 Kas | Çelik Haberler

Vallourec Brezilya’daki Orca derin su sahası için dikişsiz hat boruları tedarik edecek

03 Kas | Çelik Haberler

AB’nin dördüncü çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı uzun mamul kotaları tükenmek üzere

31 Eki | Çelik Haberler

Borusan Berg Pipe, ABD’den 686 milyon $’lık hat borusu siparişleri aldı

31 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları dalgalı seyretti

30 Eki | Boru

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yeniden yükseldi - 44. hafta, 2025

28 Eki | Çelik Haberler

Tenaris Meksika’daki Trion derin deniz projesi için hat borusu tedarik edecek

27 Eki | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis