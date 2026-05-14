AB’li milletvekilleri savaştan kaynaklı zorluklar sebebiyle Ukrayna’ya SKDM için özel muamele gösterilmesini istiyor

Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa Komisyonundan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) uygulamasını Ukrayna için yeniden gözden geçirmesini talep etti.

Konunun, Avrupa Parlamentosu Çevre, İklim ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) toplantısında ele alındığı, aynı zamanda toplantıda SKDM yönetmeliğine ilişkin değişiklikler ve Geçici Karbonsuzlaşma Fonu kapsamındaki önerilerin değerlendirildiği bildirildi.

Savaş koşullarının yarattığı zorluklar gündemde

SKDM Raportörü ve Parlamento Üyesi Mohammed Chahim, mevcut mücbir sebep hükümlerinin Ukrayna’daki savaş koşullarını yeterince yansıtmadığını söyledi. Bununla birlikte Ukrayna’nın, SKDM kapsamında gerekli olan hızda karbonsuzlaşma yatırımlarını gerçekleştirme kapasitesine sahip olmadığına dikkat çekti. Ayrıca savaş koşulları nedeniyle emisyon verilerinin bağımsız şekilde doğrulamasında da ciddi zorluklar yaşandığını ifade eden Chahim, bu nedenle AB’nin Ukrayna’ya özel ayrı bir çözüm modelini gündeme alması gerektiğini aktardı.

Avrupa Halk Partisi Temsilcisi Peter Liese de Ukrayna’yı istisnai bir durum olarak nitelendirerek özel bir yaklaşımı desteklerken, Geçici Karbonsuzlaşma Fonu Raportörü Pascal Canfin ise daha fazla esneklik sağlanması yönündeki çağrılara katıldığını ve Avrupa Komisyonunun Ukrayna konusunda daha net yönlendirme yapmamasından hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu net taahhütte bulunmadı

Öte yandan Avrupa Komisyonu Vergi ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü Dolaylı Vergilendirme ve Vergi İdaresi Direktörü Maria Elena Scoppio, Ukrayna’nın görüşülen mevcut raporun parçası olmadığını söyledi.

Scoppio’nun, komisyonun Ukrayna için özel bir SKDM rejimi veya mücbir sebep hükümleri getirmeyi değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındığı vurgulandı.

Ukrayna çelik sektörü rekabet kaybına ilişkin uyarıyor

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest Group, SKDM’nin Ukrayna çelik sektörü açısından büyük risk oluşturduğunu ve AB pazarındaki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatabileceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO’su Mauro Longobardo da Avrupalı müşterilerin Ukrayna’dan yapılan çelik ithalatının yaklaşık 60-90$/mt seviyesinde ek SKDM maliyetiyle karşılaşabileceğini öğrenmelerinin ardından sipariş iptallerine yöneldiğini belirtmişti.

Rekabetçilik ve SKDM kapsamı da tartışıldı

ENVI komitesindeki görüşmeler sırasında milletvekillerinin SKDM’nin Avrupa sanayisinin rekabetçiliği ve küresel ticaret üzerindeki daha geniş etkilerini de değerlendirdiği paylaşıldı.

Pascal Canfin, Avrupalı üreticilerin halihazırda ek karbon maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu, buna karşın Rusya’daki rakiplerin benzer düzenlemelerin dışında kaldığını söyledi.

Toplantıda ayrıca AB sanayisini daha güçlü bir şekilde korumak amacıyla SKDM kapsamının ek gümrük kodlarına genişletilmesi ihtimalinin de ele alındığı bildirildi. Komisyon temsilcileri, kapsamın çok fazla genişletilmesinin ciddi idari yük oluşturabileceği uyarısında bulunarak teknik uygulanabilirlik ile orantılılık arasında denge kurulması gerektiğinin altını çizdi.