Metinvest: SKDM, Ukrayna çelik sektörü için büyük bir zorluk yaratıyor

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest Group CEO Ofisi Başkanı Oleksandr Vodoviz’e göre AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Ukrayna çelik sektörü için büyük zorluklar yaratacak. Ukrayna’nın AB entegrasyonuna ilişkin bir panelde konuşan Vodoviz, söz konusu düzenlemenin ülkenin sanayi rekabet gücü ve ekonomik görünümü üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti.

Tahminlere göre mekanizma, gayrisafi yurt içi hasılada başlangıçta yaklaşık %5, 2030 yılına kadar ise %10’a varan düşüşlere yol açabilir.

Ukraynalı ihracatçılar için oluşacak maliyet yüküne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan Vodoviz, şirketlerin yeni sistem kapsamında ödeyecekleri tutarların henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Metinvest yetkilisi, SKDM’nin Ukraynalı çelik üreticilerinin başlıca ihracat pazarı olan AB’deki rekabet gücünü önemli ölçüde zayıflatabileceğini belirtti. Avrupalı üreticilerin karbonsuzlaşma için hibeler ve emisyon tahsisleri dahil önemli finansal desteklerden yararlandığını, Ukraynalı şirketlerin ise benzer finansman imkanlarına sınırlı erişimi olduğunu ifade etti.

Vodoviz, özellikle devam eden savaşın sanayi operasyonları üzerindeki etkileri göz önüne alındığında mekanizmanın Ukrayna çıkışlı ürünlere uygulanmasının ertelenmesini talep etti.