Assofermet Acciai: Artan maliyet ve fiyat baskısı sebebiyle İtalya çelik piyasasında talep zayıf seyrini sürdürüyor

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in çelik birimi Assofermet Acciai tarafından yayımlanan aylık piyasa raporu, İtalya çelik piyasasında talebin oldukça zayıf kalmaya devam ettiğini, aynı zamanda artan yakıt, enerji ve lojistik maliyetleri kaynaklı maliyet baskısının yüksek olduğunu ortaya koydu. Birlik, ABD-İran-İsrail savaşı ve ABD’nin korumacı politikalarının tedarik zinciri genelinde belirsizlik yarattığını belirtti.

Karbon yassı çelik segmentinde yılın ilk çeyreğinde satış tonajlarında yaşanan ciddi düşüşün ardından servis merkezlerinin siparişlerinin ikinci çeyreğin başında sınırlı olduğu ifade edildi. Assofermet, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), antidamping vergileri ve 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni koruma önlemleri sebebiyle ithalatın halen cazip olmadığını, talebin Avrupalı üreticilere yöneldiğini ve son kullanıcı talebinin zayıf seyrine rağmen üreticilerin fiyat artışları yapabildiğini dile getirdi. Öte yandan ithal ürünlerdeki arz sıkıntısının sürdüğünü ve genellikle dış piyasalardan temin edilen çelik kalitelerinin arzının azalabileceğini aktardı.

Paslanmaz yassı çelik segmentinde talep Mart’ta önceki aylara kıyasla daha tatmin edici seviyelerde kaydedildi. Bu durum, ikinci çeyrekte hurda ve enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak beklenen fiyat yükselişleriyle ilişkilendirildi. Assofermet, yılın başından bu yana yapılan yaklaşık %10’luk ilk fiyat artışının piyasa tarafından kabul gördüğünü ancak distribütörlerin önümüzdeki aylarda kademeli fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ettiğini paylaştı. Ancak son kullanıcı talebinin güçlü kalmasının önem taşıdığını ve müşterilerin rekabet gücünü zayıflatmadan yeni fiyat seviyelerinin kabul görmesinin büyük ölçüde bu duruma bağlı olacağını vurguladı.

Stokçular açısından bakıldığında Mart ayında ticaret yeniden yavaşladı ve çoğu ürün grubunda satış tonajları azaldı. Zayıf görünüm hem yassı mamul hem de uzun mamul segmentlerini etkilerken, paslanmaz çelik segmentinde özellikle boru ve nihai mamullerin ticaretinde belirgin bir yavaşlama kaydedildi. Assofermet’e göre distribütörler son derece temkinli bir ortamda faaliyet gösteriyor ve alımlar yalnızca zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı kalıyor. Bu koşullar altında yukarı yönlü maliyet baskısı nedeniyle fiyatlar yüksek seviyelerde kalabilir ve bu durum tüccarların marjlarını olumsuz etkileyebilir.

Teneke ürün segmentinde ise Avrupa piyasasında yukarı yönlü hareket gözlendi. Bu artışta kalay, sıcak rulo sac, enerji ve taşımacılık maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra koruma önlemleri kapsamındaki kotalarının kademeli olarak azaltılması etkili oldu. İthalat piyasasında SKDM, vergiler ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin etkisi nedeniyle birçok yabancı tedarikçinin piyasadan çekildiği ve bunun Avrupalı üreticilerin pazarlık gücünü artırdığı belirtildi. Bununla birlikte yüksek stok seviyeleri ve son kullanıcı talebindeki belirsizliğin, fiyat artışlarının tedarik zinciri boyunca tam olarak yansıtılmasını yavaşlatmaya devam ettiği kaydedildi.