Hollanda parlamentosu hükümetin SKDM maliyetleri için çelik sektörüyle görüşmesini istiyor

Hollanda Temsilciler Meclisi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) kaynaklı maliyet sorunları nedeniyle hükümete, çelik ve alüminyum sektörleriyle acil görüşmeler başlatma çağrısında bulunan bir önergeyi kabul etti.

Hollanda Kraliyet Çelik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milletvekilleri, SKDM sistemindeki gecikmeler ve operasyonel kısıtlamaların şirketlerin gerçek karbon ayak izlerini yansıtmayan emisyon maliyetleriyle karşı karşıya kalmasına yol açtığı konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Doğrulayıcı kurumların yetersizliği emisyon değerlerini yükseltiyor

Sektör temsilcilerinin vurguladığı temel sorunlardan biri akredite edilmiş doğrulayıcı kurumların sayısındaki yetersizlik oldu. Doğrulama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle birçok Hollandalı şirketin, ithal edilen ürünlerin karbon yoğunluğunu raporlarken AB tarafından belirlenen varsayılan emisyon değerlerini kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Söz konusu varsayılan değerlerin uygulamada çoğu zaman üretim sırasında ortaya çıkan gerçek emisyonların oldukça üzerinde yer aldığı belirtildi. Bu nedenle Hollanda’da çelik ve alüminyum işleyen şirketlerin SKDM kapsamındaki uyum maliyetlerinin beklenenden daha yüksek olduğu vurgulandı.

Hükümetten ulusal düzeyde geçici çözümler isteniyor

Parlamentoda kabul edilen önergenin, hükümetin etkilenen sektörlerle görüşerek dört ay içinde ulusal düzeyde olası geçici çözümleri değerlendirmesini talep ettiğini aktarıldı.

Bu sayede aşırı fiyat artışlarının önlenmesinin ve AB’de üretilen ile AB dışından ithal edilen ürünler arasında haksız rekabet koşulları oluşmasının engellenmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.

Sanayi birlikleri fiyat belirsizliği konusunda uyarıyor

Teknoloji sanayicileri birliği FME ve Hollanda Kraliyet Çelik Federasyonu, sorunun hızlı şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Birçok üreticinin gelecek yılın fiyatlarını genellikle yaz döneminde belirlediği göz önünde bulundurulduğunda SKDM’den kaynaklı maliyetler konusunda kısa sürede netlik sağlanmamasının tedarik zincirlerinde aksamalara ve fiyat dalgalanmalarına sebebiyet verebileceği paylaşıldı.

Her iki kuruluş da SKDM’den kaynaklı orantısız maliyetleri azaltabilecek kısa vadeli ulusal önlemleri belirlemek için Hollanda Ekonomi Bakanlığı ve üye şirketlerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Aynı zamanda doğrulanmış emisyon verilerine erişimin iyileştirilmesi gibi uzun vadeli çözümler için AB düzeyindeki görüşmelere de katıldıklarını ekledi.