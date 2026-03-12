Avrupa sanayisi ETS’nin zayıflamasının rekabetçiliği ve yatırımları riske atabileceği konusunda uyardı

Avrupa’daki 100’den fazla şirket ve yatırımcı, Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) gücünün korunması çağrısı yaptı. Karbon piyasasının zayıflamasının sanayinin rekabetçiliğine zarar verebileceği ve temiz sanayi dönüşümünü yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde AB liderlerine gönderilen ortak mektupta şirketler, Avrupa sanayisinin rekabet gücünün halen baskı altında olduğunu belirterek Mario Draghi’nin rekabetçilik raporunda ortaya koyulan değerlendirmelerin mevcut ekonomik koşulları yansıtmaya devam ettiğini ifade etti.

Mektuba imza atan şirketler arasında Salzgitter AG, Tata Steel, Outokumpu, Saarstahl AG, SSAB, Hydnum Steel ve Stegra gibi büyük çelik üreticileri de yer aldı.

Temel sanayi sektörlerinin önemi vurgulandı

Mektupta Avrupa’nın ekonomik güvenliğinin hem sanayi hem de gelişmekte olan temiz teknoloji sektörlerinin güçlendirilmesine bağlı olduğu aktarıldı.

Şirketler çelik, çimento, kimya, cam ve alüminyum sektörlerini Avrupa sanayisinin temel taşları olarak tanımlarken, yenilenebilir enerji, batarya, elektrolizör, elektrik şebekesi ve enerji verimliliği çözümlerini de kritik teknolojiler arasında gösterdi. Bu çerçevede imzacılar, ETS’nin Avrupa’nın düşük emisyonlu ekonomiye geçişinde merkezi bir rol olmaya devam ettiğini vurguladı.

Şirketler ETS’nin zayıflamasına karşı uyardı

Mektup, enerji yoğun sektörlerin rekabet gücüne ilişkin endişeleri gidermek amacıyla düzenlemelerden kaynaklı baskının azaltılması yönündeki tartışmaların sürdüğü bir dönemde yayımlandı.

Ancak şirketler karbon piyasasını hedef almanın yanlış bir çözüm olacağını savundu. ETS’nin, halihazırda milyarlarca avroluk düşük emisyonlu yatırımı teşvik ettiğini, aynı zamanda teknolojik inovasyon ve sanayinin karbonsuzlaşmasını sağlamaya devam etiğini dile getirdi.

Sistemin zayıflatılmasının yatırım güvenliğini azaltabileceğini, karbonsuzlaşma teknolojilerine yatırım yapmış şirketleri cezalandırabileceğini ve Avrupa’nın gelişmekte olan temiz sanayi sektörlerindeki konumunu zayıflatabileceğini belirtti.

ETS gelirlerinin daha etkin kullanılması çağrısı

Şirketler, ETS’nin zayıflatılması yerine bir sonraki revizyonda sistemin iyileştirilmesine odaklanılması gerektiğini kaydetti. Öne çıkan önerilerden biri ETS gelirlerinin stratejik şekilde kullanılması oldu. Üye devletlerin, bu gelirlerin büyük bölümünü topladığı ancak yalnızca sınırlı bir kısmının endüstriyel karbonsuzlaşma projelerine yeniden yatırıldığı belirtildi.

Bu nedenle özellikle elektrifikasyon projeleri başta olmak üzere temiz sanayi yatırımlarının desteklenmesi için ETS gelirlerinin daha geniş ölçekte kullanılması talep edildi.

Sanayi rekabetçiliği için politika öncelikleri

Mektupta ayrıca Avrupa sanayisinin rekabet gücünü artırmak için bazı politika öncelikleri de sıralandı. Bunlar arasında uygun maliyetli temiz elektrik üretiminin artırılması, elektrik şebekeleri ve enerji depolama altyapısına yatırım yapılması, sanayi için uzun vadeli elektrik alım anlaşmalarının desteklenmesi ve şirketlerin kendi yenilenebilir enerji ve depolama çözümlerini geliştirmesinin kolaylaştırılması yer aldı.

Öte yandan şirketler, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın etkin şekilde uygulanmasının önemini vurgularken, karbon kaçağını önlemek amacıyla mekanizmanın ilerleyen dönemde daha fazla sektörü kapsayacak şekilde genişletilebileceğini ekledi.