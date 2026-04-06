EUROFER ilk sertifika fiyatı açıklanmadan önce SKDM’de değişiklikler yapılması çağrısını yineledi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ilk resmi sertifika fiyatının açıklanacağı 7 Nisan 2026 tarihi öncesinde mekanizmada hedef odaklı değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, söz konusu tarihte SKDM kapsamında ithalatçıların 2026 yılının ilk çeyreğinde ödemesi gereken sertifika fiyatını açıklayacak ve bu fiyat belirlenirken Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki fiyatlar baz alınacak. Böylelikle nihai uygulama aşamasının başladığı 1 Ocak 2026 sonrasında özellikle çelik ithalatçıları üzerindeki finansal etki ilk kez net şekilde görülebilecek.

Eksiklikler ve rekabet endişeleri

Birlik, SKDM’yi karbon kaçağını önlemek ve karbonsuzlaşmayı desteklemek açısından önemli bir araç olarak gördüğünü yineledi. Ancak mekanizmanın mevcut halinde halen önemli eksiklikler olduğunu dile getirdi.

EUROFER Genel Müdür Yardımcısı Adolfo Aiello, mekanizmanın doğru şekilde düzeltilmemesi halinde emisyonların azalmak yerine Avrupa dışına kayma riski olduğunu belirtti. Rekor seviyedeki küresel çelik kapasite fazlası ve artan enerji maliyetlerinin Avrupalı üreticiler üzerindeki rekabet baskısını daha da artırdığını ifade etti.

Öte yandan geçiş dönemi 2023 yılında başlayan SKDM’nin, bugüne kadar ağırlıklı olarak raporlama mekanizması olarak işlev gördüğü ve nihai uygulama aşamasının kademeli olarak ilerlediği aktarıldı. EUROFER, karbon kaçağının değer zinciri boyunca önlenebilmesi için mekanizmanın son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesini kritik bir adım olarak değerlendirdi.

Reform önerileri açıklandı

Birlik, mevcut eksikliklerin giderilmesi için çeşitli öneriler sundu. Bu öneriler arasında yüksek emisyonlu ürünlerin başka pazarlara kaydırılmasını önlemek için zorunlu varsayılan emisyon değerlerinin uygulanması, Geçici Karbonsuzlaşma Fonu’nun genişletilmesi ve AB’li üreticileri küresel pazarlarda koruyacak bir çözümün geliştirilmesi yer aldı. Ayrıca çelik ürünlerinde izlenebilirlik gerekliliklerinin güçlendirilmesi ve küresel karbon kredilerine ilişkin kuralların ETS ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Son olarak EUROFER, dahilde işleme rejimi gibi istisnaların kaldırılması gerektiğini belirtirken, bazı ürünler veya ülkeler için hızlı muafiyet önerilerine de karşı çıktı.