ArcelorMittal Kryvyi Rih’in operasyonları enerji maliyetleri ve SKDM nedeniyle baskı altında

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo, Ukrayna merkezli haber ajansı Interfax Ukraine’e verdiği röportajda şirketin madencilik biriminin kapasite kullanım oranının yaklaşık %75 seviyesinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu seviyenin yıllık yaklaşık 7,5 milyon mt konsantre demir cevheri üretimine denk geldiğini ifade eden Longobardo, konsantre demir cevheri üretiminin şirketin kendi çelik operasyonlarının yanı sıra Avrupa’daki diğer ArcelorMittal tesislerine ve Çin’e yapılan sevkiyatları karşılamak için yeterli olduğunu söyledi. Savaş öncesinde tesisin kapasitesinin aylık yaklaşık 1 milyon mt seviyesinde olduğunu aktardı.

Longobardo, çelik tesislerinin şu an iki yüksek fırın ile faaliyet gösterdiğini dile getirdi. Ancak üretimin, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik füze ve drone saldırılarına bağlı olarak sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sekteye uğradığına dikkat çekti.

Hammadde tedariki istikrarlı olsa da lojistikte aksamalar yaşanıyor

Longobardo, şirketin hammadde tedarikinin istikrarlı olduğunu belirtti. Pivdennyi ve Odesa limanları üzerinden Avustralya ve ABD’den yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatının kok üretiminde kullanıldığını ifade etti.

Bununla birlikte liman altyapısına yönelik saldırıların gemi boşaltma faaliyetlerinde gecikmelere yol açtığını söyledi. Herson bölgesindeki Beryslav yatağından kireç taşı temin edilmeye devam ettiğini ancak çelik üretiminin savaş öncesine kıyasla daha düşük olması nedeniyle tüketimin azaldığını paylaştı.

Enerji maliyetleri ciddi yük haline geldi

Şirketin maliyetlerinin belirgin şekilde yükseldiği dile getirildi. Longobardo, Ocak ayında elektrik fiyatlarının ortalama 220$/MWh’nin üzerinde ve Şubat ayında ise yaklaşık 230$/MWh seviyesinde yer aldığını, hatta fiyatların 370$/MWh seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Longobardo, doğal gaz fiyatlarının da sertçe arttığını vurguladı. Şirketin doğal gaz alımlarını referans fiyatlara eklenen teslimat maliyetleri üzerinden Avrupa’dan veya ithalat paritesine ek prim ekleyen yerel tedarikçilerden gerçekleştirdiğini paylaştı. Bu nedenle 2020’de elektrik ve doğal gazın toplam üretim maliyetleri içindeki payı yaklaşık %18 seviyesindeyken, şu an yaklaşık %40’a çıktığını söyledi.

SKDM sipariş iptallerine yol açtı

Şirket ayrıca AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) etkilerine de dikkat çekti. Ukrayna’dan ithal edilen çelik ürünlerinin SKDM maliyetlerinin yaklaşık 60-90$/mt seviyesinde olduğunu öğrenen Avrupalı müşterilerin siparişleri iptal ettiğini belirtti.

2025 yılında Avrupalı alıcıların ArcelorMittal Kryvyi Rih’den yaklaşık 920.000 mt çelik ürünü satın aldığını ifade eden Longobardo, bu yılın ilk çeyreğinde yapılan sipariş iptalleri nedeniyle şirketin stoklarında yaklaşık 300.000 mt satılamayan çeliğin biriktiğini dile getirdi.

Son olarak savaş koşulları nedeniyle Ukrayna’nın SKDM kapsamında geçici muafiyet almasını umut ettiklerini ancak Avrupa Birliği’nin bu talebi reddettiğini ekledi.