EUROFER öncülüğündeki koalisyon AB sanayisinin korunması için SKDM kapsamının genişletilmesini istiyor

Aralarında Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu (EUROMETAL), ArcelorMittal, thyssenkrupp ve Voestalpine’in de yer aldığı önde gelen 162 sanayi birliği ve çelik üreticisi, AB’li politika yapıcılardan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) kapsamının genişletilmesini talep etti.

Sektör paydaşları, SKDM’nin çelik ve alüminyum gibi hammadde sektörlerinde karbon kaçağı risklerini ele aldığını ancak son kullanıcı sektörleri kapsamadığını savundu. Bu durumun, değer zincirinin önemli bir kısmını eş değer karbon maliyetine tabi olmayan ithalata karşı savunmasız bıraktığını ifade etti.

Son kullanıcı sektörlerde baskı artıyor

Enerji, mobilite, inşaat, makine, ambalaj, savunma ve beyaz eşya gibi sektörlerin üzerindeki baskının giderek arttığı vurgulandı.

AB iklim politikaları nedeniyle bu sektörlerin maliyetlerinin yükseldiği, buna karşın daha düşük çevre standartlarına sahip ithalatla rekabet etmek zorunda kaldığı ve rekabet dengesinin bozulduğu belirtildi.

Karbon kaçağı riski son kullanıcı sektörlere kayabilir

Koalisyon, mevcut sistemin karbon kaçağını bertaraf etmek yerine istemeden değer zincirinin daha ilerisine kaydırabileceği uyarısında bulundu. Dolayısıyla üretimin çevre standartları daha düşük olan bölgelere kayabileceğini ve AB’nin iklim hedeflerinin zayıflayabileceğini dile getirdi.

Öte yandan sektör paydaşları, SKDM’nin kapsamın genişletilmemesi halinde düşük emisyonlu üretime yönelik yatırımların da olumsuz etkilenebileceğini ve mekanizmanın mevcut halinin tedarik zincirlerini bozma ve karbonsuzlaşma politikalarının etkinliğini azaltma riski taşıdığını kaydetti.

Hızlı ve basitleştirilmiş genişleme çağrısı

Koalisyon, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyine SKDM’nin kapsamının çelik ve alüminyum yoğun nihai ürünleri de kapsayacak şekilde hızlı ve basitleştirilmiş bir biçimde genişletilmesi çağrısında bulundu. Bu adımın eşit rekabet koşullarının sağlanması ve Avrupa sanayisinin korunması açısından kritik olduğunun altını çizdi.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, kapsamın genişletilmemesi halinde ithalatçıların emisyonları değer zincirinin ileri safhalarına kaydırarak karbon maliyetlerinden kaçınabileceğine dikkat çekti. Ayrıca SKDM’nin genişletilmesinin hem adil rekabeti sürdürmek hem de mekanizmanın çevresel ve endüstriyel hedeflerine ulaşmasını sağlamak için gerekli olduğunu ifade etti.