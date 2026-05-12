Acerinox’un net kârı ve satış geliri 2026’nın ilk çeyreğinde düştü

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 10 milyon €’ya kıyasla 5 milyon € seviyesine gerilerken, net satış geliri yıllık %11 düşüşle 1,38 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %7 düşüşle 95 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %3 düşüşle 471.000 mt seviyesine geriledi. Ayrıca sıcak haddelenmiş mamul üretimi yılık %3 artışla 36.000 mt ve soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık %3 azalışla 297.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Acerinox, Avrupa’da yılın ilk çeyreğinin, 1 Ocak’ta resmi olarak yürürlüğe giren AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ndan (SKDM) büyük ölçüde etkilendiğini belirtti. SKDM’nin ithalatta önemli bir düşüşe yol açarak yerel paslanmaz çelik üreticilerini desteklediğini ifade etti. Ayrıca AB’nin yeni koruma önlemlerinin bu yıl 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini ve bunun Avrupa’daki çelik üreticilerini daha güçlü bir şekilde koruyacağını söyledi.

Öte yandan şirket, ABD’de 232. Madde vergilerinin yürürlükte kalmasıyla ithal paslanmaz çeliğin pazar payının %24’ten %21’e düştüğünü vurguladı. Bu önlemlerin, bağlı kuruluşu North American Stainless dahil olmak üzere yerel üreticileri desteklemeye devam ettiğine dikkat çekti. Acerinox CEO’su Bernardo Velázquez, devam eden jeopolitik ve ticaretle ilgili değişimlere rağmen şirketin stratejik büyüme planını ilerletmeye devam ettiğinin altını çizdi. Acerinox’un stratejik planında yer alan hem organik büyüme hem de operasyonel verimlilik iyileştirmelerine yönelik projelerin, değişen küresel pazar ortamında şirketin konumunu güçlendirmesinin beklendiğini ekledi.