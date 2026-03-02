Acerinox 2025’te net zarar açıklarken, satış geliri yükseldi

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 63 milyon € net kâra kıyasla 47 milyon € net zarar bildirirken, satış geliri yıllık %1,7 düşüşle 1,31 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %78,7 azalarak 32 milyon € seviyesine geriledi.

2025 yılında şirket, bir önceki yıl kaydedilen 225 milyon € net kâra kıyasla 40 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri ise 2024 yılında kaydedilen 5,41 milyar €’ya kıyasla 5,78 milyon € seviyesine çıktı. Bununla birlikte Acerinox’un AVFÖK’ü yıllık %29 düşüşle 354 milyon € seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2026 yılına piyasada kademeli bir toparlanma olacağı beklentisiyle girdiğini belirtirken, piyasa koşullarının iyileşmesi ve regülasyonlardaki güçlenmenin desteğiyle yıl boyunca performansının iyileşmesini öngördüğünü dile getirdi.

Acerinox CEO’su Bernardo Velázquez, yakın zaman önce uygulamaya koyulan ve ilerleyen dönemde yürürlüğe girecek olan AB politikalarının paslanmaz çelik sektörü için belirleyici olmasının beklendiğini aktardı. Şirketin, Avrupa’daki kısa vadeli talep konusunda temkinli olmaya devam ettiğini ancak yeni koruma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanmasıyla rekabet gücünün arttığını düşündüğünü aktardı. Velázquez, bu önlemlerin haksız rekabeti sınırlandırarak ve üretim faaliyetlerini güçlendirerek yerel sanayiyi destekleyeceğine dikkat çekti. Son olarak Acerinox’un, piyasa koşulları iyileşmeye başladığında değer yakalamak için iyi bir konumda olduğunu vurguladı.