ABD’nin ülkelere özgü karşılıklı vergileri yürürlüğe girdi, Çin’e yönelik vergiler %104’e çıktı

ABD’nin yakın zaman önce açıkladığı ülkelere özgü karşılıklı vergiler planlandığı üzere bugün yürürlüğe girdi. Aralarında Türkiye, Brezilya, İngiltere ve Avustralya’nın bulunduğu bazı ülkelere yönelik en düşük %10 oranında açıklanan karşılıklı vergiler ise 5 Nisan tarihinde uygulanmaya başlamıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD, ekonomik adaleti yeniden tesis etmek amacıyla Çin için %34, AB için %20 ve Vietnam için %46 oranlarında karşılıklı vergiler açıklarken, en büyük iki ticaret partneri olan Meksika ve Kanada’yı şimdilik bu kararın dışında tutmuştu. Çin ise ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hamlesine misilleme olarak ABD’den ithal tüm ürünler için 10 Nisan tarihinden itibaren %34 oranında ilave vergiler uygulayacağını duyurmuştu. Ancak Trump, misilleme planına devam etmesi halinde Çin’den ithal ürünlere %50 oranında ilave vergi getirmekle tehdit etmişti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Çin için açıklanan karşılıklı vergilerin %34 yerine %84 olarak değiştirildiği duyuruldu. Son değişiklik ve yürürlükte olan %20 oranındaki vergilerle birlikte Çin’den ithal ürünlere yönelik vergiler %104 seviyesine çıkmış oldu. Çin hükümeti, ABD’nin son kararına hemen yanıt vermese de basında çıkan haberler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki rekabetin daha da kızışabileceğinin sinyalini veriyor.

Öte yandan Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, yarından itibaren ABD’den ithal tüm ürünlere %50 oranında daha vergi uygulanmaya başlayacağını duyurdu ve böylelikle ABD’ye yönelik vergilerin %84’e yükseldiği sinyalini verdi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, bugün Çin’in ABD’nin son vergi artışlarına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) uyuşmazlık çözüm mekanizması kapsamında şikâyette bulunduğunu bildirdi. ABD’nin vergilerinin DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Bununla birlikte Çin’in, DTÖ kuralları doğrultusunda meşru haklarını ve çıkarlarını savunacağını, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni kararlılıkla koruyacağını vurguladı.