ABD birçok ülke için en az %10 oranında misilleme vergisi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birçok ülke için en az %10 oranında misilleme vergisi açıkladı.

“Ülkelerin artık dünyanın en büyük ekonomisine girmek için ödeme yapmaları gerekecek,” ifadelerini kullanan Trump, her ülkeye, ABD’ye uyguladıkları tüm vergilerin yarısı kadar misilleme vergi getirmeyi planlıyor.

Bu ülkeler arasında ABD ile ticarette %67 vergi uygulayan Çin, %39 vergi uygulayan AB ülkeleri ve %90 vergi uygulayan Vietnam gibi ülkeler söz konusu vergilerin ana hedefi. Trump’ın bahsettiği plan doğrultusunda bu ülkelere sırasıyla %34, %20 ve %46 vergi uygulanacak.

ABD’nin en büyük ticaret ortakları olan Kanada ve Meksika’nın ise şimdilik hem taban seviyedeki hem de asıl misilleme vergilerinden muaf tutulacağı görülüyor. Bu iki ülke için vergiler Trump’ın ilk başkanlık döneminde yaptığı USMCA anlaşması kapsamına giren ürün ve hizmetler için 2 Nisan tarihine ertelenmişti.

MSNBC’ye konuşan Ontario Valisi Doug Ford, Trump’ın Kanada’dan ithal mallara getirdiği vergileri kaldırması durumunda ABD’ye misilleme vergi uygulamaktan vazgeçmeye hazır olduklarını ifade etti. Meksika ise vergiler konusunda daha sakin bir politika izledi ve dün yapılan açıklamanın ardından durum netleşene kadar herhangi bir misilleme vergi getirmekten kaçındı.

Bununla birlikte Trump, ABD’ye karşı alınan düşmanca tutumu gerekçe göstererek Venezuela’dan petrol ve doğal gaz alan ülkeleri caydırmak amacıyla ülkeye %25 ilave vergi getireceğini açıklamıştı.

Çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergilerin yanı sıra, otomobil ithalatına getirilen %25’lik vergi de bugün itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 Mayıs tarihinden itibaren de otomobil parçalarına %25’lik vergi uygulanmaya başlayacak. Yeni vergilerle birlikte otomobil maliyetlerinin araç başına 6.250$ artması bekleniyor. Çelik, alüminyum ve otomobil ithalatı misilleme vergilerden etkilenmeyecek.

Trump’ın açıklamasının ardından S&P 500 endeksi vadeli fiyatlar %1,7 düşerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli işlem fiyatları %2,5 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %0,7 geriledi. Trump’ın açıklamasından önce bu endekslerin sırasıyla %1, %1,3 ve %0,8 artış kaydettiği görülmüştü.