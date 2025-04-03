 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD birçok ülke için en az %10 oranında misilleme vergisi açıkladı

Perşembe, 03 Nisan 2025 11:11:02 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birçok ülke için en az %10 oranında misilleme vergisi açıkladı.

“Ülkelerin artık dünyanın en büyük ekonomisine girmek için ödeme yapmaları gerekecek,” ifadelerini kullanan Trump, her ülkeye, ABD’ye uyguladıkları tüm vergilerin yarısı kadar misilleme vergi getirmeyi planlıyor.

Bu ülkeler arasında ABD ile ticarette %67 vergi uygulayan Çin, %39 vergi uygulayan AB ülkeleri ve %90 vergi uygulayan Vietnam gibi ülkeler söz konusu vergilerin ana hedefi. Trump’ın bahsettiği plan doğrultusunda bu ülkelere sırasıyla %34, %20 ve %46 vergi uygulanacak.

ABD’nin en büyük ticaret ortakları olan Kanada ve Meksika’nın ise şimdilik hem taban seviyedeki hem de asıl misilleme vergilerinden muaf tutulacağı görülüyor. Bu iki ülke için vergiler Trump’ın ilk başkanlık döneminde yaptığı USMCA anlaşması kapsamına giren ürün ve hizmetler için 2 Nisan tarihine ertelenmişti.

MSNBC’ye konuşan Ontario Valisi Doug Ford, Trump’ın Kanada’dan ithal mallara getirdiği vergileri kaldırması durumunda ABD’ye misilleme vergi uygulamaktan vazgeçmeye hazır olduklarını ifade etti. Meksika ise vergiler konusunda daha sakin bir politika izledi ve dün yapılan açıklamanın ardından durum netleşene kadar herhangi bir misilleme vergi getirmekten kaçındı.

Bununla birlikte Trump, ABD’ye karşı alınan düşmanca tutumu gerekçe göstererek Venezuela’dan petrol ve doğal gaz alan ülkeleri caydırmak amacıyla ülkeye %25 ilave vergi getireceğini açıklamıştı.

Çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergilerin yanı sıra, otomobil ithalatına getirilen %25’lik vergi de bugün itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 Mayıs tarihinden itibaren de otomobil parçalarına %25’lik vergi uygulanmaya başlayacak. Yeni vergilerle birlikte otomobil maliyetlerinin araç başına 6.250$ artması bekleniyor. Çelik, alüminyum ve otomobil ithalatı misilleme vergilerden etkilenmeyecek.

Trump’ın açıklamasının ardından S&P 500 endeksi vadeli fiyatlar %1,7 düşerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli işlem fiyatları %2,5 ve Dow Jones Sanayi Endeksi %0,7 geriledi. Trump’ın açıklamasından önce bu endekslerin sırasıyla %1, %1,3 ve %0,8 artış kaydettiği görülmüştü.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca nihai antidamping vergisi getirdi

04 Nis | Çelik Haberler

ABD’de yerel hurda fiyatları vergi açıklaması öncesi artan talebin yavaşlamasıyla geriledi

04 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’de ithal uzun mamul fiyatlarında artış yaşandı

28 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de Nisan ayı hurda fiyatları yatay seyredebilir veya 20-41$/mt düşebilir

28 Mar | Hurda ve Hammadde

ABD’de yerel inşaat demiri fiyatları düşerken, filmaşin fiyatları değişmedi

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Interpipe’tan ithal dikişsiz boru için nihai antidamping marjını açıkladı

27 Mar | Çelik Haberler

Trump bazı ülkeleri karşılıklı vergilerden muaf tutabilir, ABD borsaları yukarı yönlü

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları belirsizlik sürdüğü için yatay

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Borusan’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

18 Mar | Çelik Haberler

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı çelik vergileriyle daha da yükseldi

18 Mar | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis