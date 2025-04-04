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Çin Trump’ın son hamlesine ABD’den ithal ürünlere %34 ek vergiyle karşılık verdi

Cuma, 04 Nisan 2025 17:26:46 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD’nin kendisi ile ticarette %67 vergi uygulayan Çin’e %34 oranında misilleme vergisi getirdiğine yönelik açıklamasının ardından Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızıştırdığı küresel ticaret savaşında hamlesini yaptı. Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu, 10 Nisan tarihi itibarıyla ABD’den ithal tüm ürünlere %34 oranında ek vergi uygulayacağını açıkladı.

Komisyon, vergi indirimi ve muafiyet politikalarının değişmeyeceğini, ek vergilerin azaltılmayacağını veya muafiyet sağlanmayacağını belirtti. Açıklamaya göre ABD menşeli ürünler 10 Nisan 2025, saat 12:01’den önce ülkeden çıkış yaptıysa ve 10 Nisan 2025, saat 12:01 ile 13 Mayıs 2025, saat 24:00 arasında Çin'e giriş yapmışsa, ek vergiler uygulanmayacak.

Komisyon, “ABD’nin Çin’den ithal ürünlere getirdiği misilleme vergileri uluslararası ticaret kurallarıyla örtüşmüyor ve Çin’in meşru hak ile menfaatlerini ciddi şekilde baltalıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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