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< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC Ekim teslimli demir cevheri fiyatlarını düşürdü

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited, Ekim ayı teslimli parça cevher ve toz ...

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