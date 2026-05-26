JSW Steel Maharashtra’daki Gadhchiroli demir cevheri rezervlerinde arama faaliyetlerine başladı

Hint JSW Steel Limited, üç yıl önce ihale yoluyla satın aldığı Maharashtra eyaletinde bulunan Gadhchiroli demir cevheri sahasında arama faaliyetlerine başladığını açıkladı. Şirket Başkanı Sajjan Jindal, söz konusu çalışmanın bölgede kurulması planlanan 25 milyon mt kapasiteli yeni entegre çelik tesisi öncesindeki hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu belirtti.

Jindal yaptığı açıklamada, “Gadhchiroli, demir cevheri rezervlerine yakınlığı nedeniyle çelik üretimi açısından ideal bir bölge. Demir cevheri madenlerini güvence altına aldıktan sonra entegre çelik tesisi projesi başlayacak,” ifadelerini kullandı.

JSW Steel Limited, Gadhchiroli’deki demir cevheri sahası için dört şirketle birlikte birleşik arama ve madencilik lisansına sahip bulunuyor. Bölgede hâlihazırda yalnızca Lloyds Metal and Energy Limited’in (LMEL) demir cevheri madenciliği faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Jindal ayrıca, Gadhchiroli’de planlanan çelik tesisinin şirketin 2030 yılına kadar çelik üretim kapasitesini yıllık 50 milyon mt seviyesine çıkarma hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti. Bu plan kapsamında, Güney Koreli Posco ile ortaklaşa Odisha’da kurulacak yeni çelik tesisi de yer alıyor.