Küresel demir cevheri ihracatı Çin’in alımları sayesinde 2026 Mayıs ayında arttı

Güney Afrika hariç olmak üzere başlıca demir cevheri üreticileri olan Avustralya, Brezilya ve Hindistan’ın demir cevheri (pelet dahil) ihracatı Mayıs 2026’da aylık bazda artış gösterdi. Bu artışın temel nedenleri, Çinli alıcıların İşçi Bayramı tatili öncesinde liman stoklarını yüksek tutmak amacıyla alımlarını artırması ve Mayıs ayının ilk yarısında çelik üretiminin yükselmesi oldu.

Avustralya’nın ihracatı aylık bazda %6 arttı

Avustralya’nın demir cevheri ve pelet ihracatı Mayıs ayında, önceki ay kaydedilen 76,4 milyon mt seviyesine göre %6, Mayıs 2025’te kaydedilen 76,7 milyon mt seviyesine kıyasla da %5,6 artışla 81 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Çin 67,4 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Japonya 5,4 milyon mt ve Güney Kore 4,7 milyon mt ile Çin’i takip etti. Rio Tinto 28,2 milyon mt ile en büyük ihracatçı olurken, BHP 24,7 milyon mt ve FMG 20,5 milyon mt ile sıralandı.

İhracattaki artış, Pilbara limanlarındaki yükleme faaliyetlerinin iyileşmesi ve büyük madencilerin sevkiyat hacimlerinin artmasıyla desteklendi. Madencilik ve demir yolu operasyonlarının daha sorunsuz ilerlemesi, Rio Tinto, BHP ve FMG’nin ihracat kapasitesini artırmasına yardımcı oldu.

Aynı zamanda Çin’den gelen istikrarlı talep ve liman stoklarını yenileme faaliyetleri Avustralya çıkışlı sevkiyatları destekledi. Avustralya’nın Çin’e yakınlığı ve standart toz cevher arzındaki istikrar da satışları desteklerken, küresel arzın bol olması ve çelik sektöründeki temkinli hava artışın sınırlı kalmasına neden oldu.

Brezilya’nın ihracatı aylık bazda yatay seyretti

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı Mayıs ayında aylık bazda %1,15 artarak 33,43 milyon mt seviyesine yükseldi. Nisan ayında ihracat 33,05 milyon mt seviyesindeydi. Ancak ihracat, Mayıs 2025’te kaydedilen 35,62 milyon mt seviyesine göre %6 geriledi.

Çin 23,2 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Malezya 1,45 milyon mt ve Umman 0,72 milyon mt ile onu takip etti.

Mayıs ayında görülen sınırlı artış, yükleme programlarının iyileşmesi ve başlıca madencilik tesislerinden düzenli sevkiyatların devam etmesi sayesinde gerçekleşti. Üreticiler, Nisan ayındaki toparlanmanın ardından kapasite kullanım oranlarını ve ihracat programlarını istikrarlı şekilde sürdürdü.

Çin’de İşçi Bayramı tatili öncesinde yapılan spot alımlar da Mayıs ayındaki ihracat hacimlerini artırdı. Ayrıca Asyalı alıcıların orta ve yüksek tenörlü Brezilya çıkışlı cevhere yönelik istikrarlı talebi sevkiyatları destekledi.

Güney Afrika’nın ihracatı aylık bazda %27 düştü

Güney Afrika’nın demir cevheri ihracatı mayıs ayında 3,42 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, Nisan ayındaki 4,68 milyon mt seviyesine göre %26,9 düşüş anlamına geliyor. Ayrıca ihracat, Mayıs 2025’te kaydedilen 4,94 milyon mt seviyesine göre %30,7 geriledi.

Çin 980.000 mt ile en büyük ithalatçı olurken, Hollanda 530.000 mt ile ikinci sırada yer aldı.

İhracattaki sert düşüşün temel nedeni, gemi yükleme faaliyetlerindeki yavaşlama ve demir yolu ağlarındaki lojistik aksaklıklar oldu. Bu sorunlar malzemelerin limanlara sevk edilmesini olumsuz etkiledi. Ancak söz konusu aksaklıkların ayın ikinci yarısında bir miktar hafiflediği belirtiliyor.

Öte yandan Çin’in alım ilgisi, deniz yolu piyasasında Avustralya ve Brezilya çıkışlı tonajların yeterli seviyede bulunması nedeniyle zayıf kaldı. Daha düşük arbitraj fırsatları, küresel demir cevheri fiyatları üzerindeki baskı ve Güney Afrika menşeli cevherin rekabet gücündeki azalma da ihracat hacimlerini olumsuz etkiledi.

Hindistan’ın ihracatı aylık bazda %33 arttı

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatı Mayıs ayında aylık bazda %33 artarak 3,02 milyon mt seviyesine yükseldi. Nisan ayında ihracat 2,29 milyon mt seviyesindeydi. Ayrıca ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 2,2 milyon mt seviyesine göre %37 arttı.

Çin 2,2 milyon mt ile en büyük ithalatçı olurken, Malezya 360.000 mt ile ikinci sırada yer aldı.

Hindistan’ın demir cevheri ve pelet ihracatındaki güçlü toparlanma, doğu kıyısındaki limanlardan yapılan sevkiyatların artması ve ihracatçıların piyasada daha fazla varlık göstermesi sayesinde gerçekleşti.

Aynı zamanda Çin’den gelen istikrarlı talep ve pelet alım taleplerinin sürmesi dış talebi destekledi. Yerel fiyatlardaki göreceli zayıflık ve ihracat piyasalarındaki daha iyi getiriler de ihracatı cazip kılarak demir cevheri ve pelet sevkiyatlarının artmasına katkı sağladı.

Görünüm

Küresel demir cevheri ihracatının önümüzdeki dönemde büyük ihracatçıların istikrarlı arzı ve Çin’in devam eden alımları sayesinde dengeli seyretmesi bekleniyor. Ancak rahat stok seviyeleri, çelik piyasasındaki temkinli hava ve deniz yolu piyasasında arzın bol olması, ticari faaliyetlerde güçlü bir yükseliş yaşanmasını sınırlayabilir.

Kaynak: BigMint