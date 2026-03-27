Hindistan çelik hammaddesi tedariki için Arjantin, Endonezya ve Umman ile görüşecek

Hindistan’ın, koklaşabilir taş kömürü, demir cevheri ve diğer kritik mineraller gibi hammadde tedariki için önümüzdeki ay Arjantin, Endonezya ve Umman ile temaslarda bulunacağı bildirildi.

Kaynaklar, söz konusu temasların önümüzdeki ay düzenlenecek ve hükümet tarafından “ülkenin en büyük uluslararası çelik konferansı” olarak tanımlanan zirve kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük nikel cevheri rezervlerine sahip olan Endonezya’nın, paslanmaz çelik üretiminde kullanılan ferronikel için önemli bir tedarikçi konumunda olduğu ifade edilirken, Umman ve Brezilya’nın Hindistan’ın başlıca demir cevheri kaynakları arasında yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan Hindistan’ın, Arjantin ile yapacağı görüşmelerde devlet kontrolündeki demir cevheri üreticisi NMDC Limited için lityum ve diğer kritik minerallerin tedarikini güvence altına almayı hedeflediği belirtildi.

Hindistan hükümeti Ocak ayında yaptığı açıklamada, çelik üretimini artırırken aynı zamanda temiz enerji dönüşümünü desteklemek amacıyla koklaşabilir taş kömürü, lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi kritik hammaddelerin arz güvenliğini sağlamaya yönelik adımlarını hızlandırdığını vurgulamıştı.