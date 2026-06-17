Hindistan'ın demir cevheri ve pelet ithalatı 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde %50 arttı

BigMint verilerine göre Hindistan'ın demir cevheri ve pelet ithalatı 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 4,8 milyon mt seviyesine ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki 3,2 milyon mt'a kıyasla yaklaşık %50 arttı. Artışta, başlıca çelik üreticilerinin yükselen çelik üretim hacimleri doğrultusunda Brezilya, Güney Afrika ve Orta Doğu'dan yaptıkları alımları artırmaları etkili oldu.

Mayıs ayında ithalat 1,24 milyon mt ile Nisan ayındaki 0,98 milyon mt seviyesinin üzerine çıktı. Toplam ithalatın 1,06 milyon mt'unu toz ve parça demir cevheri oluştururken, kalan 170.000 mt peletten oluştu.

BigMint, Brezilya'nın Porto do Açu limanından Kandla limanına ulaşan pelet sevkiyatlarını kaydetmiş olsa da kaynaklara göre bu yüklerin bölgedeki jeopolitik gerilimlerin azalmasının ardından yeniden yüklenerek Bahreyn'e gönderilmesi planlanıyordu. Dolayısıyla söz konusu peletin Hindistan'da tüketilmesi amaçlanmıyordu.

Mayıs ayında en büyük ithalatçı 720.000 mt ile JSW Steel olurken, en büyük tedarikçi de 720.000 mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı 180.000 mt ile Güney Afrika ve 160.000 mt ile Norveç izledi.

JSW Steel'in Mayıs ayında Dolvi tesisindeki yüksek fırının yeniden devreye alınması ve JSW Vijaynagar Metallics Ltd.'de operasyonların hız kazanması sonucunda ham çelik üretimi önemli ölçüde arttı. Bu durum, Mayıs ayında demir cevheri ithalatının yükselmesine yol açtı.

Ocak-Mayıs döneminde demir cevheri ithalatı 4,28 milyon mt olarak değerlendirilirken, pelet ithalatı Orta Doğu'daki çatışmalar ve Umman üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle keskin düşüşle 400.000 mt'un biraz üzerinde kaldı.

Söz konusu dönemde JSW Grubu toplam ithalatın %85'ini gerçekleştirerek en büyük alıcı olurken, Brezilya toplam sevkiyatların %56'sını sağlayarak en büyük tedarikçi konumunda yer aldı.

Hindistan'ın demir cevheri ithalatı, artan yerel çelik talebi, yüksek tenörlü ve düşük safsızlık oranına sahip cevhere yönelik yükselen talep ve başlıca madencilik bölgelerindeki arz sıkıntıları nedeniyle 2025-26 mali yılında 12,35 milyon mt'a ulaşarak son yedi yılın en yüksek seviyesini gördü.

İthalatı artıran başlıca faktörler

BigMint verilerine göre %65'in üzerinde tenörlü yüksek kaliteli demir cevherinin Hindistan'daki toplam üretim içindeki payı 2016-17 mali yılındaki %20 seviyesinden 2025-26 mali yılında %11'e geriledi.

Brezilya'dan ithal edilen cevher genellikle %64-65 tenörlü ve çok düşük silika içeriğine sahip yüksek kaliteli ürünlerden oluşuyor. Hindistan çıkışlı cevher ise yüksek silika ve alümina içeriğine sahip. Bu nedenle büyük çelik üreticileri enerji verimliliğini artırmaya ve üretim süreçlerini optimize etmeye çalışırken ithal cevher kalite avantajı sunuyor.

Pelet ithalatı Orta Doğu'daki çatışmalar ve Umman kaynaklı lojistik sorunlar nedeniyle sekteye uğrarken, Güney Afrika çıkışlı parça cevherin maliyet açısından daha cazip hale gelmesi ithalatı destekledi.

Örneğin Hindistan'ın batı kıyısındaki pelet fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle sünger demir üreticileri, BigMint değerlendirmelerine göre 12.200 INR/mt DAP seviyesindeki pelet fiyatlarına kıyasla yaklaşık 500 INR/mt daha ucuz olan Güney Afrika çıkışlı %64-65 tenöre sahip parça cevheri tercih etti.

Ayrıca devlet kontrolündeki madencilik şirketi NMDC'nin Nisan ayında %64 tenörlü cevher fiyatlarını vergiler hariç 450 INR/mt artırarak 4.500 INR/mt seviyesine yükseltmesi de yerel tedarik maliyetlerini artırdı ve ithalatı daha cazip hale getirdi.

Karnataka eyaletinde yaşanan lojistik ve sevkiyat sorunları da ithalatı destekleyen bir diğer unsur oldu. Ocak-Mayıs döneminde JSW tarafından Krishnapatnam limanı üzerinden yaklaşık 700.000 mt Brezilya çıkışlı cevher ithal edildi.

Bölgedeki bazı büyük madencilerin mevzuat sorunları ve lojistik aksaklıklar nedeniyle sevkiyat ve açık artırma hacimlerinde düşüş yaşaması, yüksek kaliteli cevher arzını sınırladı ve ithal cevhere olan talebi artırdı.

Jeopolitik riskler, yükselen navlun maliyetleri ve İran kaynaklı deniz taşımacılığı sorunları nedeniyle ithalatçılar da hammadde stoklarını artırma eğilimine girdi.

Öte yandan deniz yoluyla taşınan cevher arzındaki iyileşme ve Çin'deki zayıf talep, küresel piyasada daha fazla ürün bulunmasını ve fiyatların daha rekabetçi hale gelmesini sağladı. Vale gibi büyük madencilik şirketleri de Hindistan'ı yeni büyüme pazarı olarak görmeye başladı.

Görünüm

BigMint verilerine göre Hindistan'ın demir cevheri madencilik kapasitesi 2025-26 mali yılında %10'un üzerinde artışla 521 milyon mt'a ulaştı. Bu mali yılda verilen yeni çevresel izinlerin üretimi daha da artırması bekleniyor.

Ancak bu gelişmelerin kısa vadede ithalatı azaltması beklenmiyor. Ocak-Nisan döneminde yerel demir cevheri üretimi yıllık bazda %15 artmasına rağmen yüksek kaliteli cevher eksikliği, lojistik darboğazlar ve uygun ithalat koşulları nedeniyle ithalat da güçlü şekilde yükseldi. Muson sezonunda yaşanan kesintiler ve lojistik sorunlar genellikle ithalatı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle yüksek madencilik maliyetleri, vergi yükleri, lojistik avantajlar ve düşük safsızlık içeren rekabetçi fiyatlı cevhere yönelik talep, özellikle JSW gibi üreticilerin ithalatını desteklemeye devam edecek.