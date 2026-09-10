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NMDC Limited SEIL ile uzun vadeli demir cevheri tedarik anlaşması imzaladı

Perşembe, 10 Eylül 2026 11:04:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Entegre çelik üreticisi Steel Exchange India Limited (SEIL) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited ile NMDC'nin güneydeki liman kenti Visakhapatnam'da kuracağı stoklama ve harmanlama tesisinden uzun vadeli demir cevheri tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında NMDC Limited, SEIL'e dört yıl boyunca %61-63 tenörlü toz demir cevheri tedarik edecek.

Anlaşma, doğrudan konveyörle tedarik ve farklı lojistik yöntemleriyle nakliye dahil olmak üzere çeşitli teslimat seçenekleri sunuyor.

Söz konusu gelişme, SEIL'in kısa süre önce yeni bir tav fırınını devreye alması da dahil olmak üzere üretim kapasitesini artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Şirket, NMDC ile yapılan iş birliğini çelik üretim faaliyetleri için hammaddeye erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi NMDC 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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