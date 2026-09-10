NMDC Limited SEIL ile uzun vadeli demir cevheri tedarik anlaşması imzaladı

Entegre çelik üreticisi Steel Exchange India Limited (SEIL) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket kamuya ait madencilik şirketi NMDC Limited ile NMDC'nin güneydeki liman kenti Visakhapatnam'da kuracağı stoklama ve harmanlama tesisinden uzun vadeli demir cevheri tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında NMDC Limited, SEIL'e dört yıl boyunca %61-63 tenörlü toz demir cevheri tedarik edecek.

Anlaşma, doğrudan konveyörle tedarik ve farklı lojistik yöntemleriyle nakliye dahil olmak üzere çeşitli teslimat seçenekleri sunuyor.

Söz konusu gelişme, SEIL'in kısa süre önce yeni bir tav fırınını devreye alması da dahil olmak üzere üretim kapasitesini artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Şirket, NMDC ile yapılan iş birliğini çelik üretim faaliyetleri için hammaddeye erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriyor.