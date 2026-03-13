Jindal Steel Odisha’da bir demir cevheri sahası ihalesi daha kazandı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel Limited, Odisha eyaletinde bulunan Rengalaberha North-East Extension ve Nuagan West demir cevheri sahası için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi vererek söz konusu sahayı kazandı.

84 hektarlık alana yayılan sahanın G2 keşif seviyesine kadar araştırıldığı ve yaklaşık 38 milyon mt demir cevheri kaynağı barındırdığı ifade edildi.

Şirket bu hafta başında yine Odisha’da bulunan ve yaklaşık 50 milyon mt rezerv içerdiği tahmin edilen Thakurani A1 demir cevheri sahası ihalesinde de kazanan teklif ilan edilmişti. Jindal Steel’in bu sahadan yılda yaklaşık 1,5-2 milyon mt demir cevheri üretmeyi planladığı belirtilmişti.

Söz konusu sahalar, Odisha eyalet hükümetinin Aralık 2025’te ihaleye çıkardığı toplam 12 maden sahası arasında yer alıyordu.