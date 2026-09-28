Hint NMDC yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisini devreye aldı

Hindistan merkezli devleye ait madencilik şirketi NMDC Limited, Chhattisgarh eyaletindeki Nagarnar'da yürüttüğü 566 milyon $ değerindeki entegre demir cevheri işleme projesi kapsamında yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisini devreye aldığını açıkladı.

Entegre proje, Bacheli'deki demir cevheri işleme ünitesinin yanı sıra Bacheli'deki işleme tesislerini Nagarnar pelet tesisine bağlayan yıllık 15 milyon mt kapasiteli bir cevher taşıma hattını içeriyor.

NMDC Limited ayrıca bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited aracılığıyla Nagarnar'da bulunan yıllık 3 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisini işletiyor.

Şirkete göre 135 km uzunluğundaki cevher taşıma hattı, Bacheli'den Nagarnar'a işlenmiş demir cevheri konsantresi taşıyarak malzemenin kara yoluyla taşınmasına alternatif oluşturuyor.

Söz konusu tesisler NMDC Limited'ın Bailadila madenlerinden elde edilen toz demir cevherini ve şlamı işleyerek konsantre üretmesine, ardından bu konsantreyi pelete dönüştürmesine imkan sağlayacak. Pelet tesisi, çelik üretiminde kullanılacak peletleri üretmek için Straight Grate Induration teknolojisini kullanıyor.

Tesisin devreye alınmasıyla NMDC'nin madencilik ve zenginleştirmeden cevher taşıma hattıyla taşımaya ve pelet üretimine kadar demir cevheri değer zincirindeki varlığı güçlenirken, şirketin ürün portföyüne yeni bir katma değerli ürün eklendi. Ayrıca şirket Bailadila faaliyetlerinden elde edilen toz demir cevherini ve şlamı daha fazla değerlendirebilecek.

Şirketin açıklamasına göre proje, NMDC'nin demir cevheri üretim kapasitesini 100 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda yürüttüğü daha geniş kapsamlı kapasite artışı ve çeşitlendirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.