NMDC'nin demir cevheri üretimi 2026 yılı Ekim ayında %18 arttı, satışlar %12 düştü

Hindistan'ın devlete bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'daki demir cevheri üretimi yıllık bazda %18 artışla 5,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Şirketin aynı aydaki demir cevheri satışları ise yıllık bazda %11,57 düşüşle 3,44 milyon mt oldu.
2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde demir cevheri üretimi önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 32,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, toplam satışlar %1,72 düşüşle 35,67 milyon mt olarak kaydedildi.