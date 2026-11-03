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NMDC'nin demir cevheri üretimi 2026 yılı Ekim ayında %18 arttı, satışlar %12 düştü

Salı, 03 Kasım 2026 09:56:06 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından Salı günü yapılan resmi açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'daki demir cevheri üretimi yıllık bazda %18 artışla 5,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin aynı aydaki demir cevheri satışları ise yıllık bazda %11,57 düşüşle 3,44 milyon mt oldu.

2026-27 mali yılının Nisan-Ekim döneminde demir cevheri üretimi önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %22 artışla 32,32 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, toplam satışlar %1,72 düşüşle 35,67 milyon mt olarak kaydedildi.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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