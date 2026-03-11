 |  Giriş 
Jindal Steel Odisha’daki demir cevheri sahası ihalesini kazandı

Çarşamba, 11 Mart 2026 11:47:38 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistanlı Jindal Steel Limited, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Thakurani A1 demir cevheri sahası için düzenlenen ihalede tercih edilen teklif sahibi oldu. Odisha eyaletinden yapılan açıklamada şirketin en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığı belirtildi.

Jindal Steel, Odisha hükümeti tarafından tamamlanan 12 maden sahası ihalesinde en yüksek teklifi sunmasının ardından söz konusu sahada tercih edilen teklif sahibi ilan edildi.

Demir cevheri sahasının devri, sözleşmenin imzalanmasıyla resmileştikten sonra bu varlık Jindal Steel’in Odisha eyaletindeki Angul çelik tesisinin hammadde tedarikini güçlendirecek.

Thakurani A1 sahasında yaklaşık 50 milyon mt demir cevheri rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, Jindal Steel’in sahadan yıllık yaklaşık 1,5-2 milyon mt cevher üretmeyi planladığını belirtti.

Sahanın tam olarak geliştirilmesinin ise yaklaşık üç yıl sürmesi bekleniyor.


