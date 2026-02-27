Küresel demir cevheri ihracatı Çin Yeni Yılı tatili sonrası sertçe yükseldi

Küresel demir cevheri sevkiyatları 14-20 Şubat 2026 döneminde, Çin Yeni Yılı sonrası güçlü bir toparlanma göstererek bir önceki haftada kaydedilen 19,31 milyon mt seviyesinden %49 artışla 28,71 milyon mt’a yükseldi.

Bu artışta Çinli alıcıların piyasaya dönmesi belirleyici oldu ve Avustralya ile Brezilya gibi başlıca tedarikçi pazarlardan yapılan sevkiyatların hız kazanmasını sağladı. Öte yandan Hindistan çıkışlı sevkiyatların zayıf seyretmesi ihracatta görülebilecek daha geniş bir toparlanmayı sınırladı.

Ülke bazında sevkiyatlar (milyon mt)

Ülke 8. Hafta (14 Şub–20 Şub 2026) 7. Hafta (7 Şub–13 Şub 2026) Haftalık değişim (%) Avustralya 18,9 10,9 73,2 Brezilya 6,8 5,5 23,1 Kanada 0,8 0,7 18,5 Güney Afrika 1,2 1,1 13,8 Hindistan 0,5 0,6 -18,0 Şili 0,0 0,2 — Peru 0,4 0,3 47,5 Toplam 28,7 19,3 49,0

Liman ve üretici bazlı eğilimler

• Avustralya: Siklon kaynaklı aksaklıkların hafiflemesi ve Çin’in aktif olarak stok yenilemesi sevkiyatlardaki haftalık artışı destekledi. Port Hedland 11,8 milyon mt’luk ihracatla öne çıkarken, onu Rio Tinto (6,8 milyon mt), BHP (6 milyon mt) ve FMG (4,3 milyon mt) takip etti. Sevkiyatların 15,8 milyon mt’luk kısmı Çin’e gönderildi.

• Brezilya: Brezilya’dan yapılan sevkiyatlar Asya’dan gelen istikrarlı taleple birlikte arttı. Ponta Da Madeira 3,2 milyon mt ve Tubarao 1,2 milyon mt yükleme gerçekleştirirken, Vale hafta boyunca 3,6 milyon mt ihracat yaptı.

• Kanada: Doğu terminallerinden yük akışının iyileşmesi ihracat artışına yansıdı. Sept-Iles 500.000 mt, Port Cartier ise 300.000 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

• Güney Afrika: Demir yolu ve limanlardan yapılan lojistik faaliyetlerin istikrarlı seyri sonucu Güney Afrika’nın demir cevheri sevkiyatları sınırlı bir artış gösterdi. Saldanha 1,1 milyon mt, Richards Bay ise 100.000 mt yükleme yaptı.

• Hindistan: Çin’de liman stoklarının yüksek olması bağlantıları baskıladı ve ihracat geriledi. Paradip haftalık 300.000 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

• Peru: Planlı kargo çıkışlarının etkisiyle sevkiyatlar toparlandı. Shougang Hierro 400.000 mt ihracat yaparken, başlıca varış noktası Çin olmaya devam etti.

• Şili: Hafta boyunca demir cevheri sevkiyatı kaydedilmedi.

Beklentiler

Çin’de alım faaliyetlerinin normalleşmesi ve Avustralya’da ihracat programlarının istikrar kazanmasıyla kısa vadede demir cevheri sevkiyatlarının artması bekleniyor. Bununla birlikte görünüm, Çin’de çelik talebinin toparlanma hızına ve navlun piyasasındaki gelişmelere bağlı olacak.

Kaynak: Bigmint