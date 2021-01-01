﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Hint NMDC demir cevheri fiyatlarını düşürdü

Hindistan hükümetine bağlı madenci NMDC Limited, parça cevher ve toz cevher fiyatlarını sırasıyla 300 INR/mt (4$/mt) ve 500 INR/mt (7$/mt) düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.