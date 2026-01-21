WV Stahl: Almanya’da çelik üretimi 2025’te kritik seviyede kaldı, kapasite kullanım oranı %70’in altına düştü

Almanya Çelik Federasyonu WV Stahl, Almanya’da ham çelik üretiminin 2025 yılında 34,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu seviyenin, Almanya yeniden birleştikten sonra yalnızca 2009 yılı küresel mali kriz döneminde görüldüğüne dikkat çekti. Kapasite kullanım oranı ise enerji yoğun çelik sektörü için kritik eşik olarak kabul edilen %70’in altına geriledi.

Üretimin, üst üste dört yıl boyunca kurulu kapasitenin yeterli şekilde kullanılabilmesi için gerekli görülen 40 milyon mt sınırının oldukça altında kaldığı ifade edildi. 2018 yılından bu yana söz konusu kriterin altı defa karşılanamadığı ve bu durumun sektörde resesyonun devam ettiği anlamına geldiği dile getirildi.

Zayıf talep ve kalıcı yapısal baskılar

Talebin 2025 yılı boyunca zayıf seyrini sürdürdüğü belirtildi. 2025 yılının Ekim ayına kadar olan dönemi kapsayan ön verilere göre Almanya’da görünür çelik tüketiminin 2025’in tamamında yaklaşık 30 milyon mt’da yer alacağı tahmin edilirken, söz konusu seviyenin son yılların zaten düşük olan ortalamasının altında kaldığı ifade edildi.

Federasyona göre zayıf performansta köklü yapısal baskılar rol oynuyor. WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, talebin şimdiye kadarki en düşük seviyelerde yer alması, ithalat baskısının devam etmesi ve küresel ölçekte rekabetçi olmayan enerji fiyatlarının sektör üzerinde aynı anda baskı kurduğunu belirtti. Almanya ve AB düzeyinde politikalara ilişkin görüşmeler yapıldığını ancak henüz somut uygulamaya geçilmediğini vurgulayan Rippel, artan jeopolitik gerilimler karşısında Almanya’nın sanayi altyapısının korunması için 2026 yılının belirleyici olması gerektiğini aktardı.

İthalat baskısı ve ticareti korumaya yönelik endişeler

İthalat baskısının AB çelik piyasasının temel sorunlarından biri olmaya devam ettiği dile getirildi. Özellikle Asya kaynaklı küresel kapasite fazlası ve ABD’nin dalgalı ticaret politikaları nedeniyle AB’de tüketilen çeliğin yaklaşık 1/3’inin artık birlik dışından temin edildiği vurgulandı.

Bu çerçevede Rippel, Avrupa Komisyonunun ithalatı sınırlayacak ve piyasadaki bozulmaları giderecek güçlü ve etkili bir ticareti koruma aracını hızla devreye almaması halinde 2026 için toparlanma beklentilerinin sınırlı kalacağı uyarısında bulundu.

Enerji maliyetleri rekabet gücünü ve dönüşümü zayıflatıyor

Enerji maliyetlerinin, Almanya çelik sektörü için halen kritik bir faktör olduğu belirtildi. WV Stahl, mevcut elektrik fiyatlarının yalnızca rekabet gücünü zayıflatmakla kalmadığını, aynı zamanda sektörün emisyonsuz üretime geçişini de yavaşlattığına dikkat çekti.

Rippel, orta vadede hedefin sanayiye yönelik elektrik fiyatının şebeke ücretleri, vergiler ve harçlar dahil olmak üzere kilovat-saat başına 3-6 sent seviyesinde olması gerektiğini yineledi. Şebeke ücretlerinde kalıcı indirimler, elektrik fiyatı tazminatının sürdürülmesi ve telafi mekanizmalarını temel önlemler olarak sıraladı.

Öncü pazarlar toparlanma için kilit görülüyor

WV Stahl, ileriye dönük olarak AB içinde üretilen düşük emisyonlu çelik için öncü pazarlar oluşturulmasında büyüme potansiyeli gördüğünü söyledi. Ulusal düzeyde kamu alımlarına ilişkin kurallarda reform yapılmasının, devlet destekli projelerde düşük emisyonlu malzemelerin kullanımını zorunlu kılacak kritik araç olarak değerlendirildiğini bildirdi. AB düzeyinde ise ürünlerde yerel çelik kullanımının zorunlu hale getirilmesinin talebi daha da canlandırabileceğini kaydetti.

Rippel, yakında yürürlüğe girecek olan Endüstriyel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Yasası’nı, çelik kullanan sektörlerde talep yaratmak için bir fırsat olarak gösterdi ve iklim dostu çeliğin ancak güvenilir şekilde satın alındığı durumlarda öncü pazarların oluşabileceğini vurguladı.

2025’in Aralık ayı ve tamamına ilişkin üretim verileri

WV Stahl tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında yıllık %0,2 düşüşle 2,74 milyon mt seviyesine geriledi. 2025 yılının tamamında ise ham çelik üretimi yıllık %8,6 düşerek 34,05 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %3,1 düşüşle 1,98 milyon mt ve yılın tamamında ise yıllık %10,1 düşüşle 21,87 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi, 2024 yılının aynı ayına kıyasla %8,3 artarak 2,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, 2025 yılında yıllık %5,5 düşüşle 29,76 milyon mt seviyesine geriledi.